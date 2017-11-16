مباراة العين والجزيرة.. ماميتش عازم على حصد النقاط الثلاث للانفراد بالقمة

أكد الكرواتي زوران ماميتش، مدرب فريق العين، أن فريقه عازم على حصد نقاط المباراة الثلاث، عندما يلتقي بعد غدٍ السبت مع فريق الجزيرة في المرحلة الثامنة لبطولة الدوري الإماراتي لكرة القدم.

وقال زوران، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس للحديث عن اللقاء:”تنتظرنا مباراة كبيرة وقوية ضد فريق متميز، هو بطل الموسم الماضي، وثقتي كبيرة بقدرة لاعبي العين على تقديم مباراة كبيرة”.

وأضاف:”ما زلنا نعاني من الغيابات والإصابات، ومشاركة عامر عبدالرحمن، وأحمد برمان لم تتحدد بعد”.

وتابع:” علينا أن نبحث عن البديل المناسب لغياب اللاعب الياباني سيوتاني، والفريق فيه الكثير من العناصر القادرة على تقديم ما نريده”.

من جانبه، قال الهولندي “تين كات”، مدرب الجزيرة “مباراتنا مع العين مواجهة تتطلب تعاملاً خاصًا، وفريقي قادر على تحقيق نتيجة إيجابية بتركيز كافة اللاعبين”.

وفيما يخص أحمد خليل وإمكانية انتقاله إلى نادٍ آخر بحسب ما أشيع في الأجواء الكروية الإماراتية، ردّ “تين كات” قائلاً:” لست منوطًا بالحديث عن اللاعب، والإدارة هي المسؤولة عن الرد على أية تساؤلات فيما يخص هذا الموضوع”.

ويتصدر العين ترتيب المسابقة برصيد 17 نقطة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه الوصل، فيما يحتل الجزيرة المركز السادس برصيد تسع نقاط.