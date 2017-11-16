العين يسعى للثأر من الجزيرة والانفراد بصدارة الدوري الإماراتي

يأمل العين في تعثر الوصل وأيضًا في الثأر لنفسه من الجزيرة حامل اللقب عندما يلتقيان يوم السبت في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم.

ويملك العين 17 نقطة في صدارة البطولة وهو نفس رصيد الوصل الذي سيلعب يوم الجمعة ضد الظفرة صاحب المركز الثامن بسبع نقاط.

وفي الموسم الماضي خسر العين مرتين في أقل من شهرين أمام الجزيرة. الأولى 3-1 في نهاية يناير كانون الثاني ثم 2-صفر في الثامن من مارس آذار.

وسيخسر العين جهود مهاجمه دوغلاس، الذي أحرز أربعة أهداف، بسبب وفاة والدته لكن وجود السويدي ماركوس بيرغ صاحب أربعة أهداف أيضًا ربما يخفف من تأثير غياب اللاعب البرازيلي.

وقال محمد عبيد حماد المشرف العام على الفريق الأول بالنادي “العين اعتاد على مواجهة ظروف الغيابات إن كان ذلك بداعي الإصابة أو الإيقاف.

“نثق تمامًا في قدرة الفريق على تقديم أداء جيد أمام الجزيرة قياسًا بما فعلنا في مواجهة الوحدة رغم غياب مجموعة كبيرة من اللاعبين”.

وأشار حماد إلى أن مسيرة المنافسة على اللقب ما زالت طويلة.

وقال “أعتقد أن المنافسة على اللقب أمر سابق لآوانه. الفوارق ضئيلة بين المنافسين على الصدارة”.

ولم يخسر العين في سبع مباريات هذا الموسم إذ انتصر في خمس وتعادل مرتين بينما لا يقدم الجزيرة النتائج المتوقعة كحامل للقب حيث يحتل المركز السادس بتسع نقاط فقط.

وفاز الجزيرة مرتين وخسر مثلهما وتعادل في ثلاث مباريات من بينها بدون أهداف مع شباب الأهلي دبي قبل فترة التوقف.

ويأمل شباب الأهلي أن ينجح الجزيرة في إيقاف العين ويفشل الوصل في الفوز ليحاول الاقتراب من الصدارة.

ويأتي شباب الأهلي في المركز الرابع برصيد 12 نقطة بعدما فقد ست نقاط في آخر ثلاث مباريات بالتعادل مع الشارقة والوحدة وأخيرًا الجزيرة.

ويلعب شباب الأهلي يوم السبت ضد دبا الفجيرة صاحب المركز السابع بثماني نقاط.

ويلعب حتا متذيل الترتيب بأربع نقاط ضد النصر صاحب المركز الخامس بعشر نقاط يوم الجمعة كما يلعب عجمان ضد الشارقة.

ويخوض الإمارات صاحب المركز قبل الأخير بأربع نقاط، مواجهة صعبة ضد الوحدة صاحب المركز الثالث برصيد 13 نقطة يوم السبت.