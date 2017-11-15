نادي الوصل الإماراتي يستأذن الظفرة لإشراك عبدالله النقبي “المعار” خلال مباراة الفريقين

تلقى نادي الظفرة الإماراتي رسالة رسمية من نادي الوصل تتعلق بالسماح للاعبه المعار عبدالله النقبي باللعب في المباراة القادمة بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي.

وأصدر نادي الظفرة بيانًا قال فيه: “بحكم العلاقة المميزة بين الناديين فإن شركة الكرة تدرس الطلب ومن المتوقع أن يتم الرد اليوم”.

تلقى النادي رسالة رسمية من نادي الوصل تتعلق بالسماح للاعبه المعار عبدالله النقبي باللعب في المباراة القادمة بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الثامنة. وبحكم العلاقة المميزة بين الناديين فإن شركة الكرة تدرس الطلب ومن المتوقع أن يتم الرد اليوم.. pic.twitter.com/RCK1jgIKZP — نادي الظفرة الرياضي (@aldhafraclub_ae) ١٥ نوفمبر، ٢٠١٧

وأعلن نادي الوصل عن تعاقده رسميًا مع لاعب الوسط عبدالله النقبي قادماً من نادي الظفرة لموسم واحد على سبيل الإعارة، خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضي.