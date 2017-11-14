كم سيتقاضى أحمد خليل مقابل رحيله عن الجزيرة الإماراتي رسميًا؟ (فيديو)

كم سيتقاضى أحمد خليل مقابل رحيله عن الجزيرة الإماراتي رسميًا؟ (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أشارت مصادر إماراتية إلى أن أحمد خليل، لاعب الجزيرة الإماراتي، توصل إلى اتفاق رسمي مع ناديه الحالي يقضي برحيله عن “فخر أبوظبي” ليصبح المهاجم الدولي حرًا في الانتقال إلى فريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته قناة دبي الرياضية، فإن وجهة خليل المقبلة مفتوحة لكل الاحتمالات، وليست محددة بالعودة إلى ناديه السابق شباب الأهلي دبي، مشيرًا إلى أن اللاعب سيبحث العروض المتاحة أمامه وتحديد وجهته المقبلة خلال الأيام المقبلة.

وقال عبد الرحمن محمد، محلل دبي الرياضية: “أحمد خليل ابتعد مؤقتًا بسبب الإصابة، وفي النهاية حسب معلوماتي هو جاهز للعب، والمشكلة في المبالغ المالية المتفق عليها، وحتى التسوية التي صارت وصلت إلى 7 مليون درهم مقابل 27 دقيقة لعب فقط مع الفريق، يعني كل دقيقة 259 ألف درهم، صفقة جميلة”.

 وقال طارق علي، محلل القناة: “أحمد خليل لن يتواجد في دورينا الفترة المقبلة بعدما سيصبح حرًا، ويمكن أن يذهب إلى الدوري الصيني”.

يذكر أن خليل انضم إلى الجزيرة في صفقة انتقال حر في بداية الموسم قادمًا من الأهلي، ولكنه لم يشارك سوى في 34 دقيقة مع “فخر أبوظبي”، وغاب عن أغلب المباريات بسبب الإصابة.

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