كم سيتقاضى أحمد خليل مقابل رحيله عن الجزيرة الإماراتي رسميًا؟ (فيديو)

أشارت مصادر إماراتية إلى أن أحمد خليل، لاعب الجزيرة الإماراتي، توصل إلى اتفاق رسمي مع ناديه الحالي يقضي برحيله عن “فخر أبوظبي” ليصبح المهاجم الدولي حرًا في الانتقال إلى فريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته قناة دبي الرياضية، فإن وجهة خليل المقبلة مفتوحة لكل الاحتمالات، وليست محددة بالعودة إلى ناديه السابق شباب الأهلي دبي، مشيرًا إلى أن اللاعب سيبحث العروض المتاحة أمامه وتحديد وجهته المقبلة خلال الأيام المقبلة.

عبدالرحمن محمد محلل دبي الرياضية: #أحمد_خليل سيحصل من #الجزيرة على 7 مليون درهم مقابل 27 دقيقة لعب فقط مع الفريق #المنصة pic.twitter.com/ld0IoNWwcN — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) November 14, 2017

وقال عبد الرحمن محمد، محلل دبي الرياضية: “أحمد خليل ابتعد مؤقتًا بسبب الإصابة، وفي النهاية حسب معلوماتي هو جاهز للعب، والمشكلة في المبالغ المالية المتفق عليها، وحتى التسوية التي صارت وصلت إلى 7 مليون درهم مقابل 27 دقيقة لعب فقط مع الفريق، يعني كل دقيقة 259 ألف درهم، صفقة جميلة”.

وقال طارق علي، محلل القناة: “أحمد خليل لن يتواجد في دورينا الفترة المقبلة بعدما سيصبح حرًا، ويمكن أن يذهب إلى الدوري الصيني”.

طارق علي: #أحمد_خليل قد يحترف قريبا في الدوري الصيني والعقد يصل يوم الخميس المقبل#المنصة #الجزيرة pic.twitter.com/XDGe8H99iv — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) November 14, 2017

يذكر أن خليل انضم إلى الجزيرة في صفقة انتقال حر في بداية الموسم قادمًا من الأهلي، ولكنه لم يشارك سوى في 34 دقيقة مع “فخر أبوظبي”، وغاب عن أغلب المباريات بسبب الإصابة.