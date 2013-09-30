كيكي ينطلق بتدريب العين الإماراتي

دبي- قاد المدرب الإسباني كيكي سانشيز فلوريس لاعبيه الجدد في التدريب للمرة الأولى، الإثنين، منذ توليه تدريب العين بطل الإمارات سعيا لإعادة الفريق إلى المسار الصحيح في دوري المحترفين لكرة القدم بالبلاد.

وقال العين إن مدربه الجديد الذي عين، السبت، قاد التدريب في أجواء سادها التفاؤل والروح المعنوية المرتفعة رغم غياب ستة لاعبين انضموا لتشكيلة الإمارات.

ولم يتأخر العين هذه المرة في تعيين مدرب بعدما انتظر لأسابيع خلال الصيف قبل أن يعين خورخي فوساتي محل كوزمين اولاريو حين قرر المدرب الروماني الانتقال إلى دبي لقيادة الغريم النادي الأهلي.

واليوم وللمفارقة يحقق العين بعض الثأر بتعيين سانشيز فلوريس مدرب الأهلي السابق والذي بدا مرتاحا في ملعب ناديه الجديد بمنطقة القطارة في مدينة العين.

وقال رئيس مجلس إدارة العين، الشيخ عبد الله بن محمد للصحفيين: "إن الفريق لا يزال يملك فرصة للمنافسة على اللقب رغم البداية المتعثرة".

وللعين الذي أقال فوساتي عشية انطلاق الدوري في منتصف هذا الشهر ثلاث نقاط فقط من ثلاث مباريات بعدما خسر مرتين وانتصر في واحدة.

وأضاف الشيخ عبد الله في تصريحات نقلها موقع العين على الإنترنت: "ضياع ست نقاط لا يعني أن البنفسج (العين) ابتعد عن دائرة المنافسة بل إن الفريق حاضر بقوة ولا يزال يملك الكثير".

وتابع: "كيكي أمامه متسع من الوقت لوضع بصمته والخطط المناسبة نظراً لتوقف الدوري... نحن في نادي العين لا نتعامل مع الأمور بالعاطفة. لا أريد التوقف طويلا عند الفترة الماضية".

وفشل سانشيز فلوريس خلال الموسمين اللذين قضاهما في الأهلي في انتزاع اللقب من بين أنياب العين ومدربه وقتها اولاريو وعليه الآن أن يعاود الكرة لكن بعدما تبادل المواقع مع نظيره الروماني.

وأمام المدرب الإسباني قرابة الثلاثة أسابيع لإعداد العين للجولة الرابعة من الدوري أمام دبي لكنه قبل ذلك عليه قيادة التشكيلة المدججة بالنجوم أمام الشعب في كأس المحترفين الجمعة المقبل.