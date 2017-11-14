علي مبخوت يقود المنتخب الإماراتي للفوز على أوزبكستان وديًا

قاد علي مبخوت، لاعب المنتخب الإماراتي، منتخب بلاده، للفوز على أوزبكستان 1 / صفر، خلال المباراة الودية التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء.
وسجل مبخوت هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 16.
#علي_مبخوت يفتتح التسجيل لمنتخبنا في الدقيقة 15#الإمارات 1 × 0 #أوزبكستان#الإمارات_أوزبكستان #الأبيض_2019 pic.twitter.com/qLzU0mTsfU
— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) November 14, 2017
ويستعد المنتخبان، لخوض غمار بطولة كأس أمم آسيا، التي تستضيفها الإمارات في 2019، وذلك بعد أن فشلا في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.
???? صور الشوط الأول من مباراة منتخبنا الوطني الدولية الودية أمام أوزبكستان.. #الأبيض_2019 pic.twitter.com/tsZgzGEMpY
— UAENT2019 (@uaent2019) November 14, 2017