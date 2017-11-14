علي مبخوت يقود المنتخب الإماراتي للفوز على أوزبكستان وديًا

قاد علي مبخوت، لاعب المنتخب الإماراتي، منتخب بلاده، للفوز على أوزبكستان 1 / صفر، خلال المباراة الودية التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء.

وسجل مبخوت هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 16.

ويستعد المنتخبان، لخوض غمار بطولة كأس أمم آسيا، التي تستضيفها الإمارات في 2019، وذلك بعد أن فشلا في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.