تأجيل البت في قضية “ليما وكايو” لاعبي نادي الوصل الإماراتي

قرّرت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، تأجيل البت في قضية لاعبي الوصل فابيو ليما، وكايو كانيدو، إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وقال الاتحاد الإماراتي: ”قررت لجنة الاستئناف، تأجيل القرار المتعلق بلاعبي نادي الوصل مؤقتًا ؛لحين صدور قرار نهائي”.

واجتمعت اللجنة اليوم الأحد، حيث تقدم نادي النصر رسميًا بطلب التنازل عن الشكوى ضد لاعبي الوصل، لتقرر تأجيل اتخاذ القرار بشأن القضية التي كانت لجنة الانضباط قررت فيها معاقبة ليما وكايو بالإيقاف مباراتين.

ودرست لجنة الانضباط في الاتحاد الإماراتي شكوى من النصر ضد ثنائي الوصل البرازيلي فابيو دي ليما وكايو، قبل أن تعاقبهما بالإيقاف مباراتين بداعي الإساءة للمنافس.

وانتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر فيه لاعب الوسط دي ليما، متصدر قائمة هدافي الدوري بسبعة أهداف، والمهاجم كايو وهما يسخران من النصر برفقة مشجعين.

وسجّل الثنائي البرازيلي 11 من أصل 12 هدفًا للوصل في الدوري هذا الموسم؛ ليساهما في بدايته الرائعة، وتقاسمه صدارة الترتيب مع العين، فلكل منهما 14 نقطة من ست مباريات.