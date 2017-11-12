زاكيروني يضم علي مبخوت لتشكيلة الإمارات لمواجهة أوزبكستان وديًّا

قرر البرتو زاكيروني، المدرب الجديد للمنتخب الإماراتي لكرة القدم، ضم علي مبخوت، مهاجم الجزيرة، حامل لقب دوري المحترفين المحلي، للفريق، الذي يستعد لاستضافة أوزبكستان، بعد غد الثلاثاء، وديًّا.

وخسر الفريق 1/0 أمام ضيفه هاييتي وديًّا، في أول مباراة يقودها المدرب الإيطالي، يوم الجمعة الماضي، في غياب مبخوت، هداف الجزيرة والدوري الموسم الماضي.

وكذلك غاب عن تشكيلة الإمارات: إسماعيل مطر وأحمد خليل وحمدان الكمالي وسالم صالح وأحمد شامبيه وإسماعيل الحمادي وماجد حسن؛ للإصابة.

وقرر زاكيروني، استدعاء سالم صالح لاعب النصر، بعد عودة الفريق للتجمع في مدينة العين؛ لاستئناف معسكره ، قبل مواجهة أوزبكستان.

وجاء ضم مبخوت وصالح، بعدما بات أحمد برمان لاعب العين، ومحمد مرزوق مدافع شباب الأهلي دبي، خارج حسابات زاكيروني؛ للإصابة.

وتستعد الإمارات لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2019، وتعاقدت مع زاكيروني؛ من أجل التتويج بلقب البطولة، لأول مرة في تاريخها.