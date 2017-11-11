دوغلاس محترف العين الإماراتي يكشف سر بكائه بعد “سوبر هاتريك” في شباك الظفرة (فيديو)

كشف داينفريس دوغلاس، محترف نادي العين الإماراتي، عن سر بكائه عقب إحرازه الهدف الرابع لفريقه في مواجهة الظفرة، مساء اليوم السبت، في اللقاء الذي انتهى بفوز العين 7 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى بكأس الخليج العربي الإماراتي.

وقال دوغلاس في تصريحات لقناة “دبي” الرياضية: “أشكر الجميع وقدمنا مباراة رائعة وأحرزنا 7 أهداف مستحقة”.

وعن سر بكائه عقب هدفه الرابع، أشار: “بكيت لأن والدتي في المستشفى وهذا صعب أقوله على التلفزيون، ولكن على الجميع أن يعلم، هي تعاني من مشكلات في القلب وهو يعمل بنسبة 20%، هي تحارب من أجل الحياة، والله هو القادر على شفائها”.

▫️تصريح دوغلاس العين وسبب بكاءه في المباراه بسبب امه ???????????? pic.twitter.com/sezf7ROJy2 — كرة الإمارات ???????? (@uae_kooora) November 11, 2017

وسجل أهداف العين داينفريس دوغلاس، أربعة أهداف (سوبر هاتريك)، في الدقائق 25 و31 و46 و56، وكايو فيرنانديز (هدفين) في الدقيقتين 34 و69، ويوسف أحمد البلوشي في الدقيقة الأخيرة من المباراة، في حين سجل هدف الظفرة الوحيد عبد الله السياري في الدقيقة 86.

▫️دوغلاس : بكيت بعد الهدف الرابع لي بسبب وجود امي في المستشفى في البرازيل وهي تعاني من مشاكل في القلب والله هو القادر على شفاءها ???? pic.twitter.com/NECIPMlDth — كرة الإمارات ???????? (@uae_kooora) November 11, 2017

ورفع العين رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام النصر وعجمان، بينما توقف رصيد الظفرة عند نقطة واحدة في المركز السادس الأخير.