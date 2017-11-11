العين يكتسح الظفرة بسباعية في كأس الخليج العربي الإماراتي

المصدر: د ب أ

اكتسح العين ضيفه الظفرة 7 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى بكأس الخليج العربي الإماراتي.

سجل أهداف العين داينفريس دوغلاس، أربعة أهداف (سوبر هاتريك)، في الدقائق 25 و31 و46 و56، وكايو فيرنانديز (هدفين) في الدقيقتين 34 و69، ويوسف أحمد البلوشي في الدقيقة الأخيرة من المباراة، في حين سجل هدف الظفرة الوحيد عبد الله السياري في الدقيقة 86.

ورفع العين رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام النصر وعجمان، بينما توقف رصيد الظفرة عند نقطة واحدة في المركز السادس الأخير.

وفي منافسات المجموعة الثانية، تعادل الشارقة مع الوحدة 1/1.

تقدم الشارقة بهدف سجله جمال معروف في الدقيقة 30، وتعادل سيباستيان تيغالي للوحدة في الدقيقة 86.

ورفع الشارقة رصيده إلى نقطتين في المركز السادس الأخير، بفارق الأهداف خلف الوحدة صاحب المركز الخامس قبل الأخير.