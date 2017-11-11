الإمارات.. نادي الشارقة يظهر بقميصه الجديد أمام الوحدة (صورة)

سيظهر نادي الشارقة بقميصه الجديد، في مباراته أمام الوحدة، في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية، في كأس الخليج العربي الإماراتي.

وقال النادي الإماراتي، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الملك الشرجاوي، يخوض مباراة اليوم، أمام الوحدة، بالزي الثاني (الأحمر)، ضمن بطولة كأس المحترفين.

والقميص السابق لفريق الشارقة كان باللون الأبيض، لكن يبدو أنه اتجه لاعتماد اللون الأحمر.

والقميص الجديد يكتسي باللون الأحمر، على معظمه، عدا منطقة أعلى الصدر وأسفل الأكمام، وهي باللون الأبيض.

ويحتل الشارقة المركز الأخير، في المجموعة الثانية في كأس الخليج، بنقطة وحيدة من مباراتين، في حين يحتل المركز العاشر على لائحة ترتيب الدوري الإماراتي، برصيد 6 نقاط فقط، من 7 مباريات.

الملك الشرجاوي، يخوض مباراة اليوم، أمام الوحدة، بالزي الثاني ( الأحمر )، ضمن بطولة #كأس_المحترفين pic.twitter.com/YCmqpwQ5TP — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) ١١ نوفمبر، ٢٠١٧