الجزيرة يكتسح النصر بثلاثية نظيفة في كأس الخليج العربي الإماراتي (فيديو)

اكتسح الجزيرة مضيفه النصر 3 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، والتي شهدت أيضًا تعادل حتا وعجمان سلبيًا.

سجل أهداف الجزيرة علي مبخوت وساردور راشيدوف وأحمد الغيلاني في الدقائق 21 و26 و65.

ورفع الجزيرة رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، في حين توقف رصيد النصر عند أربع نقاط في المركز الثاني.