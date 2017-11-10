الجزيرة يكتسح النصر بثلاثية نظيفة في كأس الخليج العربي الإماراتي (فيديو)

اكتسح الجزيرة مضيفه النصر 3 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، والتي شهدت أيضًا تعادل حتا وعجمان سلبيًا.
سجل أهداف الجزيرة علي مبخوت وساردور راشيدوف وأحمد الغيلاني في الدقائق 21 و26 و65.
ورفع الجزيرة رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، في حين توقف رصيد النصر عند أربع نقاط في المركز الثاني.
#علي_مبخوت يسجل الهدف الأول في مرمى #النصر بالدقيقة 21#النصر_الجزيرة#كأس_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/S2I1vXDRey
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٠ نوفمبر، ٢٠١٧
ساردور #راشيدوف لاعب #الجزيرة يضيف الهدف الثاني في مرمى #النصر بالدقيقة 26#النصر_الجزيرة#كأس_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/sCK7ECx7i2
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٠ نوفمبر، ٢٠١٧
#الجزيرة يقسو على #النصر بهدف ثالث عن طريق #أحمد_ربيع بالدقيقة 65#النصر_الجزيرة#كأس_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/2NXy7OzW2E
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٠ نوفمبر، ٢٠١٧