رغم الخسارة من هاييتي.. زاكيروني يشيد بلاعبي المنتخب الإماراتي

أشاد الإيطالي ألبرتو زاكيروني، مدرب منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، بمستوى فريقه رغم الخسارة، اليوم الجمعة، أمام منتخب هاييتي صفر / 1.

وقال: “لعب منتخب الإمارات 70 دقيقة فقط من المباراة، وهنأت اللاعبين على ما قدموه في غرفة الملابس”.

وأضاف: “لعبنا 25 دقيقة سيئة للغاية مع بداية المباراة، وكنت مستاء جدًا من الفريق بسببها، لكن سيطرنا بعدها وفرضنا أسلوبنا وكنا الأكثر خطورة، وواجهنا منتخبًا أفضل منا في التصنيف العالمي، لكن فريقي كان هو الأفضل داخل الملعب رغم الخسارة”.

وتابع:” كانت تنقصنا الخبرة في التعامل مع اللمسة الأخيرة، وصنعنا عدة فرص للتسجيل وأضعناها بسبب التسرع”.

وأكد المدرب الإيطالي “أن تغيير فلسفة المنتخب وطريقة اللعب وأسلوب وتحركات اللاعبين، يحتاج إلى الوقت اللازم للوصول لأداء بلا ثغرات، وهو ما نبحث عنه خلال الفترات القادمة”.

يذكر أن هذه هي أول مباراة لزاكيروني يقود فيها المنتخب الإماراتي.