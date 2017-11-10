الإمارات تخسر من هايتي وديًا في أولى مباريات زاكيروني (فيديو)

المصدر: د -ب-أ

خسر منتخب الإمارات لكرة القدم 1-صفر أمام ضيفه هايتي وديا في أول مباراة يقوده مدربه الجديد البرتو زاكيروني اليوم الجمعة.

وسدد داكينز نازون في القائم الأيسر لمرمى خالد عيسى لترتد وتصطدم بقدم محمود خميس وتسكن الشباك في الدقيقة 25.

وهذه أول مباراة يقودها الإيطالي زاكيروني البالغ عمره 64 عاما الذي تولى المسؤولية الشهر الماضي خلفًا للأرجنتيني إدجاردو باوسا المنتقل لتدريب السعودية.

وتستعد الإمارات لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2019 وتعاقدت مع زاكيروني من أجل التتويج بلقب البطولة لأول مرة في تاريخها.

منتخب هايتي يتقدم على #منتخبنا بهدف في الدقيقة 25 pic.twitter.com/I7AxG8xMOe — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) ١٠ نوفمبر، ٢٠١٧

وقال المدافع محمد فوزي لمحطة دبي الرياضية التلفزيونية عقب المباراة “استفدنا من المباراة بقدر المستطاع بغض النظر عن النتيجة، حاولنا تقديم أقصى ما لدينا رغم التشكيلة الجديدة التي خضنا بها المباراة لكن ذلك ليس مبررًا.

وأضاف: “لم نهدد دفاع المنافس لأنه اعتاد على طريقة لعبه وتشكيلته منذ فترة، نتمنى تعديل الأخطاء في المباريات القادمة وزيادة الفعالية الهجومية، أتمنى بعد عودة المهاجمين الأكثر خبرة للتشكيلة أن تزيد قوتنا الهجومية، شارك اليوم العديد من اللاعبين الشبان منحهم المدرب الفرصة”.

وغاب عن تشكيلة الإمارات الثنائي أحمد خليل وعلي مبخوت للإصابة.