زاكيروني يستبعد حبيب الفردان من معسكر المنتخب الإماراتي

استبعد الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، المدير الفني للمنتخب الإماراتي، حبيب الفردان، لاعب نادي شباب الأهلي دبي، من معسكر الأبيض في مدينة العين، لعدم الجاهزية الفنية.

وقرر زاكيروني الاكتفاء بالأسماء التي تم توجيه الدعوة لها، للتواجد في المعسكر الحالي.

ويخوض المنتخب الإماراتي مباراة ودية أمام منتخب هايتي، غدًا الجمعة، على استاد خليفة بمدينة العين، ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس آسيا 2019.

وستشهد مباراة الغد الظهور الأول للمدرب الإيطالي زاكيروني مع منتخب الإمارات، بعد توليه المسؤولية، خلفًا للأرجنتيني إدغاردو باوزا، الذي رحل لتدريب المنتخب السعودي.