أول قرار بعد تعيينه.. السركال يطلب تقريرًا تفصيليًا عن حادث منتخب سيدات الإمارات

اطمأن يوسف السركال، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالإمارات، على لاعبات منتخب الدراجات بعد تعرضهن لحادث سير في مدينة حتا، خلال التدريبات الخاصة بالمنتخب.

وتعرض منتخب السيدات الإماراتي للدراجات، إلى حادث سير أثناء تدريباتهم، مساء الأربعاء، في منطقة حتا بدبي، ونتج عنه إصابة مدربة المنتخب، التونسية سناء المرداسي، بكسر في الكتف، إضافة الى إصابة اللاعبات: صفية الصايغ ومها خالد وشيخة عيسى وطرفه محمد، بإصابات سطحية، في اليد والقدم، إضافة إلى إصابة السائق سامي يوسف، بكدمه في الرأس.

وأجرى السركال اتصالاً هاتفيًا بأسامة الشعفار، رئيس اتحاد الدراجات؛ للاطمئنان على اللاعبات، ووجه بتوفير كل ما يلزم لعلاج اللاعبات المصابات، ومدربة المنتخب التونسية المرداسي.

وطالب بتقرير تفصيلي، عن مدى توافر الأمن والسلامة خلال برامج التدريب المفتوح، في المسارات الخارجية لشوارع المدن المختلفة، بالنسبة لكافة فرق المنتخبات بشكل عام، ومراجعتها بدقة؛ للحفاظ على سلامة لاعبي المنتخبات، وهو أول قرار يتخذه منذ تعيينه.

من جانبه، أكد عبد الناصر عمران، الأمين العام لاتحاد الدراجات، أن جميع لاعبات المنتخب، سيغادرون مستشفى حتا في وقت لاحق، بينما ستظل مدربة المنتخب تحت الملاحظة.

وأكد لصحيفة “الإمارات اليوم”، أن الحادث نتيجة اصطدام سيارة بمدربة المنتخب، أثناء قيادتها الدراجة من الخلف، ثم صدم باقي اللاعبات.

وأضاف: “تواجد عبد الكريم الزرعوني وسالم عتيق ومدرب المنتخب عبدالله سويدان في المستشفى، وكافة العاملين في الاتحاد؛ للاطمئنان”.