علي بوجسيم: من الوارد مشاركة طاقم تحكيم إماراتي في مونديال روسيا 2018

جدد الحكم الإماراتي علي بوجسيم دعمه لقضاة الملاعب وللصافرة الإماراتية، بعد متابعته لأدائهم في الجولات الماضية من دوري الخليج العربي الإماراتي وكأس الخليج العربي.

وقال بوجسيم، في تصريحات لموقع اتحاد الكرة الإماراتي: “الحكام أحسنوا الاستعداد لانطلاق الموسم الرياضي الجديد معنويًا وفنيًا وبدنيًا، من خلال التدريبات المكثفة، والاهتمام بتنمية وتطوير الجانبين البدني والفني، إضافة إلى مناقشة العديد من الحالات التحكيمية خلال البرلمان التحكيمي الأسبوعي مع الخبراء والفنيين، والاستفادة من هذه الحالات وعدم تكرار الأخطاء”.

وأضاف: “المنظومة التحكيمية الإماراتية تمتلك إرثًا ثريًا، وخبرات متراكمة من خلال الجهود التي تم بذلها في الفترات السابقة والفترة الحالية، حتى وصلت الصافرة الإماراتية إلى مرحلة من التميز الذي نشهده اليوم”.

وأضاف بوجسيم، أن ما يثبت ويؤكد تميز الحكم الإماراتي على مستوى القارة الآسيوية، أنه دائمًا ما يتم إسناد المباريات القارية المهمة إلى طواقمنا، إضافة إلى تواجد مقيمينا في المباريات المهمة سواء في دوري أبطال آسيا أو كأس الاتحاد الآسيوي أو مباريات تصفيات كأس العالم وكأس آسيا وبقية المسابقات الأخرى”.

وأشار بوجسيم إلى أن لجنة الحكام الحالية، برئاسة محمد عبيد اليماحي، تعمل وفق خطة تطويرية جيدة ولها أهداف، تعمل هذه اللجنة، بمساعدة عدد من الخبراء والفنيين والمدربين، للوصول إليها، إضافة للعمل مع غيرها من اللجان السابقة التي تولت مهمة إدارة المنظومة التحكيمية الإماراتية على مدى السنوات السابقة”.

واختتم بوجسيم تصريحاته قائلًا: “أتوقع أنه بوجود الخبرات التحكيمية في اللجنة الحالية، ومع الدعم المستمر من اتحاد الكرة لقضاة الملاعب، سيتواصل التميز للصافرة الإماراتية على المستوى المحلي، والقاري وقريبًا العالمي، حينما يتم اختيار محمد عبد الله حسن ورفاقه ضمن الأطقم الآسيوية لإدارة مباريات كأس العالم في روسيا 2018”.