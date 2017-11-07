إيقاف عمر عبدالرحمن “عموري” لاعب نادي العين مباراة واحدة بسبب “لكمة” (فيديو)

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم إيقاف عمر عبدالرحمن “عموري” لاعب نادي العين مباراة واحدة وتغريمه 50 ألف درهم.

وأعلنت اللجنة اليوم الثلاثاء، بعد اجتماعها، عن إيقاف عموري مباراة وتغريمه 50 ألف درهم، بسبب اعتدائه على لاعب الوحدة محمد الشحي دون كرة في مباراة الفريقين في الجولة السابعة من دوري الخليج العربي.

يذكر أن حكم المباراة لم يتخذ أي قرار ضد عموري، في المباراة التي انتهت بفوز العين 1-0.