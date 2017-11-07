زوجة مهاجم العين الإماراتي تحكي تجربتها في أبوظبي.. ماذا قالت؟

تحدثت جوزيفين بيرغ، زوجة مهاجم العين الإماراتي، لصحيفة سويدية عن تجربتها رفقة العائلة في أبو ظبي، بعد انتقالها رفقة زوجها للإمارات.

وحسب صحيفة ” إيكسبريسن ” السويدية، فإن جوزيفين ليست المرة الأولى التي تتبع زوجها في رحلاته بين الأندية، رفقة أطفالها الثلاثة، لكون علاقتهما تتسم بالحب والتضامن العائلي.

وقالت جوزيفين عن تجربتها في أبو ظبي :”أردت أن أكون برفقته، لا أعترف بالمسافات، وبالنسبة لي وللأطفال سنستفيد أكثر من الأشياء، من بينها أخذ نظرة على ثقافات أخرى، كل شيء تم بسرعة كبيرة، فقد كنا في اليونان ومن حسن الحظ كان سكايب الذي من خلاله تم التواصل مع أصدقائنا .”

وأكدت زوجة المهاجم السويدي أن انتقال زوجها من باناتنايكوس اليوناني نحو العين الإماراتي يعتبر جيدًا ماديًا، حيث تضاعف راتبه 3 مرات وهو مورد مالي مهم للعائلة.

واعتبرت جوزيفين أن زوجها لم يتراجع مستواه بعد رحيله نحو العين الإماراتي، لكونه في منتخب بلاده أصبح دوره مهمًا، وسجل عدة أهداف في اللقاءات الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018 .

ويعتبر ماركوس بيرغ هداف المنتخب السويدي في التصفيات برصيد 8 أهداف، وأصبح المهاجم الأساسي منذ اعتزال الأسطورة زلاتان إبراهيموفيتش.