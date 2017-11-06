الفرق الإماراتية تُعيد ترتيب أوراقها مع توقف دوري الخليج العربي

تبدأ الفرق الإماراتية ترتيب أوراقها من جديد في ظل فترة توقف دوري الخليج العربي، مع انتهاء الجولة السابعة، حيث يبدأ بعض الفرق التي شهدت تراجعًا في المستوى علاج مشاكلها، مثل شباب الأهلي دبي، وتقوم أندية القاع، مثل الإمارات وحتا، بإعادة تنظيم صفوفها بشكل مختلف مع عودة المنافسات من جديد يوم 17 من الشهر الجاري، بانطلاق مباريات الجولة الثامنة.

وخلال الفترة الحالية تبدأ الأندية الإماراتية في خوض منافسات الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي، المقرر لها اليوم الإثنين وغدًا الثلاثاء، حيث تقام هذه البطولة بنظام المجموعتين، يتصدر الأولى فريقا النصر والجزيرة ولكل منهما 3 نقاط، ويتصدر المجموعة الثانية الوصل برصيد 6 نقاط، يليه دبا الفجيرة والإمارات ولكل منهما 3 نقاط، وتضم كل مجموعة 6 فرق.

ومع ختام الجولة السابعة من دوري الخليج العربي، تم تسجيل أدنى نسبة تهديف في بطولة الموسم الحالي منذ انطلاقتها، حيث لم يتجاوز عدد الأهداف المسجلة في المباريات الست 8 أهداف، بمعدل 3.33 هدف في كل مباراة، وكان لافتًا للنظر فشل 7 فرق في التسجيل خلال الجولة، فيما شهدت مباراة واحدة 50% من جملة الأهداف المسجلة في كل المباريات.

وعلى صعيد صراع الهدافين، ابتعد البرازيلي فابيو ليما مهاجم الوصل في الصدارة بعد أن وصل بأهدافه إلى رقم 9، بتسجيل هدفين في شباك النصر في ديربي دبي، واتسع الفارق بين ليما وأقرب منافسيه السنغالي ماكيتي ديوب إلى 3 أهداف، بعد أن غاب مهاجم شباب الأهلي عن التسجيل خلال آخر 3 جولات، وتجمد رصيد الثلاثي الأرجنتيني تيغالي لاعب الوحدة، والإماراتي سيباستيان ساشا لاعب نادي الإمارات، والبرازيلي ألميدا لاعب نادي الظفرة عند 5 أهداف.