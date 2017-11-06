مهدي علي يقترب من تولي تدريب نادٍ إماراتي

كشفت تقارير صحفية إماراتية، اليوم الإثنين، أن المدرب الوطني مهدي علي، يقترب من تولي تدريب أحد أندية دوري الخليج العربي.

وكتب الصحفي الإماراتي علي الهاجري على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “قريبًا” في إشارة إلى اقتراب المدرب، من تدريب نادٍ في الدوري المحلي.

ولم يتول مهدي علي (52 عامًا) تدريب أي فريق، منذ انفصاله عن المنتخب الإماراتي الأول، في مارس الماضي.

#أنباء| المدرب الوطني مهدي علي مدرباً لأحد فرق دورينا قريباً. أين تعتقدون وجهته؟ https://t.co/xvcYqpkzBz — سدّد (@UAEkick) ٦ نوفمبر، ٢٠١٧

وتولى مهدي علي تدريب المنتخب الإماراتي الأول، في أغسطس من العام 2012، وقاده في 40 مباراة. حقق خلالها الفوز في 23 مباراة، مقابل 6 تعادلات و11 خسارة.

وانفصل علي عن المنتخب الأول، عقب الخسارة 2/0 أمام أستراليا، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018.

وخلال مشاركته في كأس الأمم الآسيوية 2015، صعد مهدي علي بالمنتخب الإماراتي إلى نصف نهائي البطولة، قبل أن يخسر 1/0 أمام منتخب أستراليا، الذي أحرز اللقب فيما بعد.