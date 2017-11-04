عموري نجم العين الإماراتي يعتذر بعد اعتراضه على تغييره أمام الوحدة (فيديو)

اعتذر عمر عبدالرحمن “عموري”، لاعب العين الإماراتي، بعد اعتراضه على مدربه الكرواتي زوران ماميتش، إثر تغييره خلال مباراة الوحدة، التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، في قمة الجولة السابعة بدوري المحترفين الإماراتي.

وقال عموري عقب اللقاء في تصريحات لقناة “أبوظبي” الرياضية: “ما قدمناه اليوم أقل شيء لجماهيرنا الوفية، والجمهور منحنا الروح وتواجدهم وتشجيعهم لنا يعيطينا حماسًا كي نردّ لهم الجميل ولو بشيء قليل، احترمنا الوحدة، فهم فريق منظم ومرتب ويلعب كرة جميلة والحمد لله قدرنا نأخذ 3 نقاط منهم وهذا شيء مهم”.

وعن اعتراضه على التغيير، أشار: “كنت غلطان في ردة فعلي بعد خروجي، والمدرب زوران قال لي أنا أفكر في المستقبل أكثر، وكان يخشى عليّ من الإصابه، وأعتذر”.

وانتزع العين فوزا صعبا من ضيفه الوحدة 1 / صفر، ويدين العين بالفضل في هذا الفوز للاعب أحمد محمد صالح موسى الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82.

#عموري : الفوز على الوحدة أقل شيء يقدم لجماهيرنا الوفية ..ولاخلاف مع زوران

تابع مقابلة عموري كاملة مع #جيم_اوفرhttps://t.co/nmohgUKyPL — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 4, 2017

ورفع العين رصيده إلى 17 نقطة في صدارة الترتيب بفارق الأهداف أمام الوصل، فيما توقف رصيد الوحدة عند 13 نقطة في المركز الثالث.

وبهذا الفوز حافظ العين على سجله خاليا من الهزائم؛ إذ حقق الفوز في خمس مباريات وتعادل في مباراتين، فيما تعد هذه الخسارة الثانية للوحدة مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في مباراتين.