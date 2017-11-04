العين يفوز على الوحدة بهدف موسى وينتزع صدارة ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

انتزع العين فوزا صعبا من ضيفه الوحدة 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت في الجولة السابعة من الدوري الإماراتي، والتي شهدت أيضا تعادل الظفرة وعجمان سلبيا.

ويدين العين بالفضل في هذا الفوز للاعبه أحمد محمد صالح موسى الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82.

ورفع العين رصيده إلى 17 نقطة في صدارة الترتيب بفارق الأهداف أمام الوصل، فيما توقف رصيد الوحدة عند 13 نقطة في المركز الثالث.

وبهذا الفوز حافظ العين على سجله خاليا من الهزائم حيث حقق الفوز في خمس مباريات وتعادل في مباراتين، فيما تعد هذه الخسارة الثانية للوحدة مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في مباراتين.

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pic.twitter.com/JxdhmOAiqk — سدّد (@UAEkick) November 4, 2017

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت الظفرة بضيفه عجمان.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع الظفرة رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثامن بفارق الأهداف أمام عجمان صاحب المركز التاسع.