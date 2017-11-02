فرديناند يتدرب “ملاكمة” على شاطئ دبي (صور)

تدرب ريو فرديناند، مدافع مانشستر يونايتد السابق، على الملاكمة في أجواء دبي الدافئة على شواطئ الخليج العربي، في إطار سعيه للحصول على ترخيص لممارسة الملاكمة على صعيد الاحتراف.

ويسعى الدولي الإنجليزي السابق للحصول على رخصة لممارسة الملاكمة، حيث يتدرب في أجواء مثالية في دبي تحت إشراف ريتشي وودهال.

واستقبلت دبي مؤخرًا فرديناند، الذي استعرض خلال الزيارة مهاراته الكروية التي مكنته من المشاركة في ثلاث نسخ من كأس العالم، والفوز بستة ألقاب في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وشارك فرديناند في إطلاق أولى نسخ تحدي دبي للياقة، كما أمضى فرديناند أيضًا أسبوعًا في دبي شارك خلاله في تدريب مجموعة من لاعبي كرة القدم الواعدين.

وقرر فرديناند، البالغ عمره 38 عامًا، واعتزل في 2015 الاتجاه إلى الملاكمة لممارسة هذه الرياضة على المستوى الاحترافي، إلى جانب عمله كمحلل لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرى وودهال أن فرديناند يملك القدرات الكافية لامتهان الملاكمة قائلًا: “بكل صدق أعتقد أن ريو يمكنه بالتأكيد امتهان الملاكمة. رغم ذلك لم يرحب الجميع بهذه الخطوة واعتبرها البعض حيلة دعائية”.

لكن يتعامل فرديناند بجدية مع الأمر ليس فقط لإثبات قدرته على اقتحام حلبات الملاكمة ولكن أيضًا لتبرير اتجاهه إلى رياضة مختلفة وجديدة.