دبا الفجيرة يتعادل مع حتا بهدفين لكل فريق.. وهذا ترتيب الدوري الإماراتي

فرض التعادل الإيجابي 2 / 2 نفسه على لقاء دبا الفجيرة وضيفه حتا، اليوم الخميس في افتتاح المرحلة السابعة لبطولة الدوري الإماراتي لكرة القدم.

وارتفع رصيد دبا الفجيرة إلى ثماني نقاط في المركز السادس مؤقتًا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، كما رفع حتا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الحادي عشر (قبل الأخير) مؤقتًا.

وبادر حتا بالتسجيل، بعدما أحرز لاعبه صامويل روزا هدفا مبكرا في الدقيقة العاشرة، قبل أن يتعادل إدريس فتوحي لدبا الفجيرة في الدقيقة 15 من ركلة جزاء.

وأضاف ألاساني دياللو الهدف الثاني لدبا الفجيرة في الدقيقة 46، لكن روزا واصل تألقه في المباراة بعدما أدرك التعادل لحتا، محرزًا هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 70.

صامويل يفتتح النتيجة لفريق حتا على حساب دبا#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/vFyJj9lFul — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢ نوفمبر، ٢٠١٧

إدريس فتوحي يعادل النتيجة لدبا من ضربة جزاء#دبا_حتا#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/PefAouiJjq — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢ نوفمبر، ٢٠١٧

ديالو يحرز الهدف الثاني لدبا على حساب حتا#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/ajR4ylWDEv — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢ نوفمبر، ٢٠١٧

حتا يحرز هدف التعادل الثاني عن طريق صاموئيل#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/K4jAqz8r9b — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢ نوفمبر، ٢٠١٧

واضطر حتا لإنهاء المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه محمد جمال، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني؛ بسبب حصوله على الإنذار الثاني.