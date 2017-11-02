دبا الفجيرة يتعادل مع حتا بهدفين لكل فريق.. وهذا ترتيب الدوري الإماراتي

دبا الفجيرة يتعادل مع حتا بهدفين لكل فريق.. وهذا ترتيب الدوري الإماراتي

المصدر: د -ب-أ

فرض التعادل الإيجابي 2 / 2 نفسه على لقاء دبا الفجيرة وضيفه حتا، اليوم الخميس في افتتاح المرحلة السابعة لبطولة الدوري الإماراتي لكرة القدم.

وارتفع رصيد دبا الفجيرة إلى ثماني نقاط في المركز السادس مؤقتًا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، كما رفع حتا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الحادي عشر (قبل الأخير) مؤقتًا.

وبادر حتا بالتسجيل، بعدما أحرز لاعبه صامويل روزا هدفا مبكرا في الدقيقة العاشرة، قبل أن يتعادل إدريس فتوحي لدبا الفجيرة في الدقيقة 15 من ركلة جزاء.

وأضاف ألاساني دياللو الهدف الثاني لدبا الفجيرة في الدقيقة 46، لكن روزا واصل تألقه في المباراة بعدما أدرك التعادل لحتا، محرزًا هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 70.

واضطر حتا لإنهاء المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه محمد جمال، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني؛ بسبب حصوله على الإنذار الثاني.

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