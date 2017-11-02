الإمارات.. الوحدة يطلب دعم الجماهير بطريقة غير مألوفة أمام العين (صورة)

بطريقة غير مألوفة، طلب نادي الوحدة مؤازرة الجماهير للاعبين في مباراة الفريق المرتقبة أمام العين السبت المقبل في الجولة السابعة من الدوري الإماراتي لكرة القدم.

ولجأ الوحدة إلى فكرة تسيير سيارات تجوب شوارع مدينة أبوظبي، وتحمل شعارات تطلب الدعم، في فكرة جديدة..

سيارات إعلان تجوب أنحاء مدينة أبوظبي، تدعوا لمؤازرة الوحدة في القمة المنتظرة مع العين. pic.twitter.com/7X0Nk6Nd4F

— سدّد (@UAEkick) ٢ نوفمبر، ٢٠١٧

ويستضيف الوحدة على استاد آل نهيان منافسه العين في قمة مباريات الجولة السابعة، على أمل استعادة توازنه والانفراد بالصدارة.

ويتصدر العين والوصل جدول الترتيب برصيد 14 نقطة لكل منهما من 4 انتصارات وتعادلين، في حين يأتي الوحدة في المركز الثالث بـ 13 نقطة.

ويمنِّي الوحدة النفس بتحقيق لقب بطولة الدوري لأول مرة منذ لقب موسم 2009/2010، علمَا بأن آخر ألقاب العين في الدوري يعود إلى موسم 2014/2015.

يشار إلى أن آخر 4 مباريات بين العين والوحدة، انتهت مباراتان منهما بفوز العين في حين انتهت المباراتان الأخريان بالتعادل، ويعود آخر فوز للوحدة على العين إلى سبتمبر 2015.