بعد قرار مشاركة أبناء المواطنات في المنافسات الرياضية.. العين الإماراتي يقترح رفع عدد الأجانب

ثمن غانم مبارك الهاجري، رئيس نادي العين الإماراتي، توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، حول السماح بمشاركة أبناء المواطنات وحاملي الجوازات ومواليد الدولة في المسابقات الرياضية الرسمية، معتبراً المرسوم إنجازًا وطنيًا يعزز من نجاحات المؤسسات الرياضية والرياضيين بدولتنا الحبيبة.

وقال الهاجري في بيان نشره الموقع الرسمي للنادي، اليوم الأربعاء: “سيعود القرار على سكان دولة الإمارات من مواليد ومقيمين، بالسعادة والفرح، وكذلك على الأندية التي بات لديها فرص صقل الكثير من المواهب على مستوى جميع الألعاب، إذ حان الوقت للاستفادة منها وتوظيفها بطريقة تحافظ على هذه الشريحة، من خلال الاندماج مع المكون الرياضي في وطن الجميع الذي يحظى برعاية القيادة الرشيدة”.

رئيس الإمارات يوجه بمشاركة أبناء المواطنات في المسابقات الرياضية https://t.co/tniseJ6cpf pic.twitter.com/0aC1IN3jvL — إرم سبورت (@EremSports) November 1, 2017

ودعا الهاجري، الاتحادات الرياضية بمختلف الألعاب المباشرة فوراً في إصدار القرارات والتشريعات التي تتسق مع تفعيل دورها تجاه هذا القرار التاريخي، خصوصاً اتحاد كرة القدم وذلك برفع عدد الأجانب المشاركين في المسابقات المحلية إلى 6 بدلاً من 4 ليمنح الأندية فرصة الاستفادة من القرار بصورة مباشرة، مؤكداً: “أعتقد أن القرار سيدعم الشأن الخاص بسقف الرواتب، وإعادة الأمور إلى نصابها، قياساً بالوفرة النوعية والجودة العالية التي يحدثها”.

وأكمل: “المؤكد أن المكاسب المرجوة من المرسوم السامي كبيرة؛ لأنه يعزز من التطور المطلوب في الشأن الرياضي بمختلف الألعاب جماعية أكانت أم فردية، ويسهم فعلياً في إحداث النُقلة النوعية فيما يتعلق بخيارات الكوادر الفنية؛ ليصبح التركيز على جودة العطاء أكبر من التفكير في الكم”.

اتحاد الكرة الإماراتي يفند مكاسب قرار مشاركة أبناء المواطنات في المنافسات الرياضية

التفاصيل: https://t.co/DuvE8GxfMU#إرم_سبورت @uaefa_ae pic.twitter.com/z7YC3TAMQL — إرم سبورت (@EremSports) November 1, 2017

وتابع: “كما يعزز القرار من فرص اكتشاف المواهب وتوظيفها في المكان المناسب، على سبيل المثال لا الحصر عندما يعلن النادي عن فتح باب الاختبارات الخاصة بالانضمام إلى أكاديمية كرة القدم تجد العدد يتجاوز كل التوقعات في حين لا يحظى الإعلان عن الانضمام إلى الألعاب الأخرى بالتفاعل المطلوب؛ ما تحكمه الميول لأكثر لعبة شعبية كرة القدم”.

واستطرد: “اتساقاً مع رؤية القيادة الرشيدة سيعمل النادي على فتح باب الاختبارات لجميع الألعاب في ظل وجود الخبراء والمختصين؛ لأن توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله” تحمل قيماً ومبادئاً خلاقة، إذ تضمن للجميع حق ممارسة الرياضة والمشاركة في المسابقات الرسمية بمختلف الألعاب”.