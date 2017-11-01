رسميًا.. كايو ودي ليما مع الوصل أمام النصر بعد وقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا

أرجأ الاتحاد الإماراتي لكرة القدم ،إيقاف الثنائي كايو وفيرناندو دي ليما ،ثنائي نادي الوصل ،لما بعد مباراة النصر في الدوري الإماراتي المقرر لها ،الخميس المقبل، على خلفية الاستئناف ،الذي تقدم به ناديهما.

وكان الاتحاد الإماراتي قد أصدر قرارًا بوقف الثنائي على خلفية شكوى تقدم بها نادي النصر ضد اللاعبين ،قال فيها: أنهما ظهرا في فيديو مسيء.

وقال الاتحاد الإماراتي عبر تويتر :”قررت لجنة الاستئناف، وقف تتفيذ العقوبة المتعلقة بإيقاف لاعبي نادي الوصل مؤقتًا ؛لحين صدور قرار نهائي”.

ودرست لجنة الانضباط في الاتحاد الإماراتي شكوى من النصر ضد ثنائي الوصل البرازيلي فابيو دي ليما وكايو ،قبل أن تعاقبهما بالإيقاف مباراتين بداعي الإساءة للمنافس.

وانتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ،وظهر فيه لاعب الوسط دي ليما، متصدر قائمة هدافي الدوري بسبعة أهداف، والمهاجم كايو وهما يسخران من النصر برفقة مشجعين.

وقفوا لاعبين الوصل كايو و ليما عن الديربي بسبب هذا الفيديو، فإن حركة البطريق مسيئة وإشارة كايو على رقبته أيضًا pic.twitter.com/ZXART5dAEb — Rashed ✨ (@RA_FCB1899) November 1, 2017

وسجل الثنائي البرازيلي 11 من أصل 12 هدفًا للوصل في الدوري هذا الموسم ؛ليساهما في بدايته الرائعة، وتقاسمه صدارة الترتيب مع العين ،فلكل منهما 14 نقطة من ست مباريات.

ويتقدم الوصل بفارق أربع نقاط على النصر ،صاحب المركز الخامس ،لكن الجدول قد يشهد العديد من التغييرات ،بعد هذه الجولة من المباريات.

ويوم السبت ،يلعب العين ضد الوحدة ،الذي يتأخر عنه بنقطة واحدة في المركز الثالث.

عدنان حمد: من الممكن أن يلعب ليما و كايو ديربي بر دبي. pic.twitter.com/G8rWvnb1qa — UAE News Sport (@action_news) November 1, 2017

وسيفتقد العين مدربه زوران ماميتش ،عقب إيقافه ثلاث مباريات، بعدما قال: “إن الحكم الذي أدار المباراة ،التي انتهت بالتعادل 3-3 مع الشارقة في الجولة السابقة “يجب أن يشعر بالخجل” من قراراته”.

وأنهى العين المباراة بتسعة لاعبين؛ بعد طرد القائد مهند سالم، والمهاجم السويدي ماركوس بيرغ ،كما حصل ديانفريز دوغلاس على الإنذار الثالث هذا الموسم.

وسيغيب الثلاثي عن العين بسبب الإيقاف ؛لينضموا إلى عمر عبد الرحمن (عموري) ،ومحمد عبد الرحمن (عجب) ،وإسماعيل أحمد الغائبين للإصابة.

أما الوحدة فسيغيب عنه المهاجم المخضرم إسماعيل مطر ،بعد إصابته في المباراة السابقة أمام شباب الأهلي دبي ،عقب تدخل عنيف ،ولن يشارك أيضًا سالم سلطان بسبب الإصابة.

كما يلتقي حامل اللقب ،الجزيرة صاحب المركز السادس، ضد شباب الأهلي دبي ،بعد غد الجمعة، مع سعي الفريقين للتعافي من بداية مهتزة.

ويملك شباب الأهلي 11 نقطة في المركز الرابع ،مقابل ثمانِ نقاط للجزيرة ،الذي انتصر مرتين فقط ،في ست مباريات هذا الموسم.