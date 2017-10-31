رقصة البطريق تثير أزمة بين النصر والوصل قبل ديربي الدوري الإماراتي

بدأت المشاحنات مبكرًا قبل ديربي النصر والوصل، في الجولة السابعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، في المباراة التي ستقام بينهما يوم الخميس القادم، والطريف أن هذه المشاحنات بين جماهير ولاعبي الفريقين وصلت إلى اتحاد كرة القدم، حيث تقدم نادي النصر بشكوى رسمية إلى اتحاد كرة القدم بعد الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي للاعبي الوصل وهم يرقصون رقصة البطريق.

وهذه الرقصة اعتبرها نادي النصر مسيئة له، حيث ظهرت هذه المشكلة أيضًا بين الناديين في الموسم الماضي، وكان سبب أزمتها الثنائي البرازيلي فابيو دي ليما وكايو كانيدو، ونفس اللاعبيْن كررا الموقف ذاته في فيديو جديد، مما جعل نادي النصر يتقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط بالاتحاد الإماراتي.

وفي نفس السياق قررت لجنة الانضباط تقرر إيقاف ثنائي الوصل كايو وليما مباراتين، وغرامة 20 ألف درهما على كل لاعب.

وبذلك يتأكد غياب ليما و كايو عن ديربي النصر ويعتبر ذلك ضربة قوية للوصل حيث ان اللاعبان سجلا 92% من أهداف الفريق هذا الموسم (11 من 12).

يذكر أن نادي النصر يلعب مبارياته حاليًا على ملعب نادي الوصل في زعبيل بدبي، بسبب الإصلاحات التي تتم في ملعبه، لأنه سيستضيف مجموعة من مجموعات كأس أمم آسيا 2019، وخلال الأيام القليلة الماضية وقعت حالات شد وجذب بين مسؤولي الناديين بسبب نسبة التذاكر المخصصة لجماهير الفريقين.

يذكر أن رقصة “البطريق”، انتشرت حول العالم، ويعود أصل هذه الرقصة لعام 1956، حيث ظهرت عبر برنامج تلفزيوني ألماني لتعليم الرقص، وإن كانت الموسيقى تختلف حينها نوعًا ما، إلا أن الرقصة مطابقة تمامًا لما هي عليه الآن.