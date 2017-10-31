مواجهات ساخنة في قمة وقاع الدوري الإماراتي بالجولة السابعة

تُجرى مباريات الجولة السابعة لدوري الخليج العربي على مدار ثلاثة أيام، اعتبارًا من الخميس حتى السبت المقبلين، من بينها 6 مواجهات مثيرة في معظمها، منها 3 قمم كروية في الملاعب الإماراتية بين فرق الصدارة في الدوري وهي، الجزيرة مع شباب الأهلي دبي، الوحدة مع العين، والنصر مع الوصل، إضافة إلى 3 مباريات أخرى تناطح من أجل الابتعاد عن منطقة الخطر مبكرًا، وهي دبا الفجيرة مع حتا، الشارقة مع الإمارات، الظفرة مع عجمان.

تنطلق مباريات الجولة عصر الخميس بلقاء دبا وحتا على إستاد نادي الفجيرة، ويسعى صاحب الأرض، الذي يحتل المركز السابع بسبع نقاط، إلى العودة لطريق الانتصارات بعد خسارته في الجولة السابقة أمام الوصل، بينما يبحث حتا الذي يحتل المركز قبل الأخير بثلاث نقاط عن فرصة لتصحيح مساره، خاصة بعد تعرض الفريق لخسارتين متتاليتين في الجولتين السابقتين في مواجهة كل من النصر والجزيرة.

ويستضيف إستاد راشد، الخميس، ديربي دبي، الذي يجمع النصر وضيفه الوصل، في لقاء يُتوقع أن يأتي مثيرًا، من واقع الندية التي تميز مواجهات الفريقين، ويدخل النصر المباراة وفي رصيده عشر نقاط وضعته في المركز الخامس، في حين ستكون المواجهة فرصة للوصل للمحافظة على سجله الخالي من الهزائم، والسعي للاستمرار في الصدارة بالفوز على النصر ورفع رصيده إلى 17 نقطة.

????حساب كل من النصر والوصل قبل مواجهتهم في الجولة القادمه في ديربي دبي ???????? pic.twitter.com/qrSVj7dcTO — كرة الإمارات ???????? (@uae_kooora) October 31, 2017

ويستهل الشارقة والإمارات مباريات اليوم الثاني، الجمعة، على إستاد خالد بن محمد، لأول مرة هذا الموسم، نظرًا للإصلاحات التي ستتم في ملعب الشارقة الذي يستضيف إحدى مجموعات أمم آسيا 2019، ويدخل الشارقة المباراة بمعنويات عالية بعد حصده نقطة غالية في الجولة الأخيرة من مضيفه العين، ورغم جودة عروضه إلا أن الشارقة لا يزال يبحث عن فوزه الأول، حيث يقبع في المركز الأخير بثلاث نقاط. على الجانب الآخر تعرض الإمارات لسلسلة من الهزائم في الجولات السابقة جمدت رصيده عند أربع نقاط في المركز العاشر، ويتطلع الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تحت قيادة مدربه المؤقت، نور الدين العبيدي، الذي كان يعمل مساعدًا مع التشيكي ايفان هاشيك الذي تمت إقالته لسوء النتائج.

ويستقبل الجزيرة، حامل اللقب، يوم الجمعة، ضيفه شباب الأهلي على إستاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، في واحدة من مواجهات العيار الثقيل، التي يدخلها الفريقان وكل منهما يحتاج إلى الفوز، حيث لا يزال الجزيرة بعيدًا عن بقية المنافسين وهو يحتل المركز السادس برصيد ثماني نقاط، في حين يملك شباب الأهلي 11 نقطة في المركز الرابع، وفي الوقت الذي عاد فيه الجزيرة إلى الانتصارات بالفوز في آخر مبارياته على حتا، شهد أداء شباب الأهلي بعض التراجع، حيث فشل الفريق في تسجيل أي هدف خلال الجولتين السابقتين.

وفي اليوم الثالث للجولة السابعة، يوم السبت، يحل عجمان ضيفًا ثقيلًا على الظفرة في إستاد حمدان بن زايد، ويدخل عجمان المباراة وهو في أفضل حالاته بعد أن نجح في تحقيق فوزين متتاليين منحاه أول ست نقاط، ليتساوى مع الظفرة ويحتل المركز التاسع، في حين تعثر الظفرة في الجولة السابقة أمام ضيفه النصر بالخسارة بهدفين لهدف في الجولة السابقة، ليتجمد رصيده عند ست نقاط في المركز الثامن.

الأرقام تؤكد مقدرة "الزعيم" على قهر كل الظروف#نادي_العين pic.twitter.com/UNCYf56M8T — Al Ain FC (@alainfcae) October 31, 2017

وتُختتم مباريات الجولة السادسة بلقاء الوحدة وضيفه العين على إستاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، في واحدة من مواجهات العيار الثقيل، حيث يحتل صاحب الأرض المركز الثالث برصيد 13 نقطة ويتقدم عليه الضيف بنقطة في المركز الثاني، وفي الوقت الذي عاد فيه الوحدة من استاد راشد بنقطة عقب تعادله مع شباب الأهلي سلبيًا، تعادل العين مع الشارقة في الجولة الأخيرة 3/3.