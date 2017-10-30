رسميًا. نادي الإمارات يُقيل مدربه إيفان هاشيك

أعلن نادي الإمارات المنافس في دوري الخليج العربي، اليوم الإثنين، رسميًا، إقالة مدربه التشيكي إيفان هاشيك.

ويأتي قرار إقالة إيفان هاشيك عقب تدهور نتائج الفريق الموسم الحالي، بعد أن حقق الفريق فوزًا وحيدًا مقابل 4 خسائر وتعادل وحيد، ويحتل الفريق المركز العاشر، من أصل 12 فريقًا.

وتولى إيفان هاشيك تدريب نادي الإمارات في ديسمبر من العام الماضي، واحتل الفريق المركز الحادي عشر، علمًا أن البطولة كانت تشمل 14 فريقًا.

وسبق للمدرب البالغ من العمر 54 عامًا تولي تدريب نادي الفجيرة والأهلي من الإمارات، والهلال السعودي وسانت إيتيان الفرنسي إضافة إلى المنتخب التشيكي.

ويستعد الإماراتي لمواجهة الشارقة في الثالث من الشهر المقبل ضن الأسبوع السابع من الدوري الإماراتي.