مدرب العين الإماراتي بعد التعادل مع الشارقة: يجب أن يشعر الحكم بالخجل

صب زوران ماميتش، مدرب العين، المتصدر غضبه على الحكم وقال إنه “يجب أن يشعر بالخجل” بعد أن تعادل فريقه بتسعة لاعبين 3-3 مع الشارقة في دوري المحترفين الإماراتي، أمس السبت.

وأشهر الحكم يحيى الملا بطاقة حمراء مباشرة لمهند سالم قائد العين في الدقيقة الـ 42 بسبب مخالفة ضد البرازيلي ويلتون سواريس، مهاجم الشارقة، الذي كان في طريقه للانفراد بالحارس خالد عيسى.

ثم طرد الحكم السويدي الدولي ماركوس بيرغ مهاجم العين، لحصوله على الإنذار الثاني، بعد دقيقتين فقط من تسجيله الهدف؛ الذي وضع فريق المدرب ماميتش في المقدمة 3-2 في الدقيقة الـ 85.

وقال المدرب الكرواتي في مؤتمر صحفي عند سؤاله عن تقييمه للحكم: “لقد قتل فريقنا.. إنه كارثي.. لكنها ليست المرة الأولى”.

وأضاف: “لم يكن قرارا واحدا (خاطئا) لكن خمسة قرارات.. هل يمكن لأحد أن يشرح لي لماذا أعطى (ديانفريز) دوغلاس إنذارا؟.. لم تكن فرصة بنسبة 100% للاعب الشارقة” في إشارة للمخالفة التي احتسبها الحكم ركلة جزاء للشارقة، وجاء منها هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتابع ماميتش: “لماذا أعطى الإنذار الأول لبيرغ؟ لأن الحكم رأى أنه عاد ببطء بعد تسجيل الهدف (الثالث).. من الدقيقة الأولى كان حارس الشارقة يستغرق دقيقة في تسديد ركلات المرمى. كيف يمكن لهذا أن يحدث. أي شخص من الممكن أن يخطئ لكن هذا ليس خطأ واحدا.. هذا كثير للغاية.

“لو كنت مكان الحكم اليوم كنت سأشعر بالخجل”.

وردا على سؤال عن ما إذا كان لا يخشى التعرض لعقوبات بعد تعليقاته ضد الحكم، قال مدرب النصر السعودي السابق: “لماذا أتعرض لعقوبة وأنا أقول الحقيقة: التحكيم كان سيئا وهذا هو الواقع”.

ووضع عيسى أحمد الشارقة في المقدمة في الدقيقة الـ 26 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء خدعت حارس العين، لكن عامر عبد الرحمن أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 36.

وأعاد عمر جمعة الشارقة للمقدمة في الدقيقة الـ 58 قبل أن يعادل الياباني تسوكاسا شيوتاني النتيجة للعين بعد خطأ من الحارس أحمد جمعة.

واعتقد بيرغ أنه منح العين، الذي يملك 16 نقطة من ست مباريات بفارق الأهداف عن الوصل شريكه في الصدارة، الانتصار عندما وضعه في المقدمة قبل خمس دقائق على النهاية قبل أن يضمن فاندر فييرا نقطة للشارقة، الذي لم يحقق أي فوز هذا الموسم ويحتل المركز قبل الأخير، بهدفه المتأخر من نقطة الجزاء.

وشدد ماميتش: “بغض النظر عن الأحداث التي شهدتها المباراة.. أعتقد أن فريقي قدم أداء قويا في ظل الظروف التي واجهها قبل وأثناء اللقاء، والمتمثلة في غياب لاعبين أساسيين إلى جانب طرد اثنين”.

وسيغيب عن العين في مباراته المقبلة ضد الوحدة، الذي يتأخر عنه بنقطة واحدة في المركز الثالث، دوغلاس وسالم وبيرغ بسبب الإيقاف إضافة إلى عمر عبدالرحمن (عموري) ومحمد عبدالرحمن (عجب) وإسماعيل أحمد للإصابة.