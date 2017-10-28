لماذا تم اختيار زاكيروني لقيادة المنتخب الإماراتي؟.. نائب رئيس الاتحاد يجيب (فيديو)

كشف عبد الله ناصر الجنيبي، نائب رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم ورئيس لجنة دوري المحترفين، عن الأسباب التي على أساسها تم اختيار المدرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني لقيادة منتخب الإمارات، خلفًا للأرجنتيني باوزا.

وقال الجنيبي في تصريحات لقناة “دبي” الرياضية”، اليوم السبت: “اختيار زاكيروني جاء لأننا سنختصر مدة كبيرة بالنسبة لمدرب لديه دراية بالكرة الآسيوية.. وكان يهمنا أيضًا شخصية وكاريزما المدرب وكيفية التعامل مع اللاعبين”.

وأضاف: “لما جاء للإمارات لم نكن قد وقّعنا العقد معه، ولكنه عرض فكرته وخطته، وبعد وضوح الصورة تم التعاقد معه”.

وتابع: “أمامنا مباراتان في شهر 11 في أجندة الفيفا مهمتان، كما أن المدرب لديه الآن سنة و3 شهور للإعداد للبطولة المقبلة، والفكرة الأساسية كلجنة مكلفة أني كنت أضع مدارس مختلفة أمام مجلس الإدارة، وأضع النقاط الإيجابية والسلبية ومن ثم يتم اتخاذ القرار”.

عبدالله ناصر الجنيبي يوضح لماذا تم اختيار زاكيروني#المنصة pic.twitter.com/qPNaV8f0da — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) October 28, 2017

ويستعد منتخب الإمارات للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا 2019، التي تستضيفها الإمارات للمرة الثانية في تاريخ المسابقة.

وتواجد زاكيروني رفقة جهازه المعاون استعدادًا، اليوم، في المدرجات لمشاهدة مباراة العين والشارقة، لبدء مشواره مع المنتخب الإماراتي.

وكان المنتخب الإماراتي قد فشل في التأهل إلى مونديال روسيا 2018 بعد احتلاله المركز الرابع في المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية.

يذكر أن ألبرتو زاكيروني تم تعيينه مديرًا فنيًا لمنتخب الإمارات، خلفًا للأرجنتيني باوزا الذي رحل لقيادة منتخب السعودية.