العين يسقط في فخ التعادل أمام الشارقة ويحافظ على صدارته في ترتيب الدوري الإماراتي

سقط فريق العين في فخ التعادل 3 / 3 أمام ضيفه الشارقة، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، في الجولة السادسة من الدوري الإماراتي، والتي شهدت أيضًا فوز عجمان على الإمارات 3 / 2.

سجل أهداف العين عامر عبد الرحمن وتسوكاسا شيوتاني وماركوس بيرغ في الدقائق 36 و61 و83، بينما سجل أهداف الشارقة عيسى أحمد وعمر جمعة وفاندر ساكرامينتو فييرا من ركلة جزاء في الدقائق 26 و58 والخامسة من الوقت بدل الضائع.

وشهدت المباراة طرد مهند سالم العنزي وماركوس بيرغ لاعبي العين في الدقيقتين 42 و88.

ورفع العين رصيده إلى 14 نقطة في صدارة الترتيب بفارق الأهداف أمام الوصل، في حين رفع الشارقة رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني عشر الأخير.