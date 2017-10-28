عجمان يحقق فوزه الثاني ويهزم الإمارات ويصل للمركز التاسع في ترتيب الدوري الإماراتي

حقق عجمان انتصاره الثاني في الدوري الإماراتي بتغلبه على الإمارات 3 / 2، اليوم السبت، في الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

سجل أهداف عجمان إديلسون بيريرا دي ميلو (هدفين) في الدقيقتين السابعة و70، وحسن زهران في الدقيقة 51، بينما سجل هدفي الإمارات عبد الغني معاوي في الدقيقة 40 وسباستيان ساز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع عجمان رصيده إلى ست نقاط في المركز التاسع، وتوقف رصيد الإمارات عند أربع نقاط في المركز العاشر.

يذكر أن هذا الفوز الثاني لعجمان في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في أربع مباريات، في حين تعد هذه الخسارة هي الرابعة للإمارات هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل في مثلها.