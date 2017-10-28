رسميًا.. الظفرة يحتج على حكم مباراة النصر عادل النقبي‎ (صورة)

قال نادي الظفرة، اليوم السبت، إنه سيقدم احتجاجًا رسميًا ضد الحكم عادل النقبي، الذي أدار مباراته أمام النصر في الجولة السادسة من الدوري الإماراتي أمس الجمعة.

وطرد الحكم عادل النقبي اللاعب مهند عبدالرحيم كرار عقب سقوطه داخل منطقة عمليات الخصم مطالبًا بالحصول على ركلة جزاء، لكن الحكم اتهمه بالتمثيل ليمنحه الإنذار الأصفر الثاني عقب إنذار في الدقيقة 20، ليخرج مطرودًا في الدقيقة 27، رغم احتجاج لاعبي الظفرة.

وانتهت المباراة بخسارة الظفرة 2/1، وهي الخسارة الثانية في الدوري هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الثامن.

وفي حال إعفاء عبدالرحيم كرار من البطاقة الصفراء الثانية فإنه سيكون متاحًا للمشاركة أمام عجمان في الجولة السابعة

وعدّد الظفرة في بيانه على تويتر الأخطاء التي ارتكبها الحكم النقبي:

1. منح اللاعب علي إبراهيم بطاقتين غير مستحقين خلال 8 دقائق وطرده وكان لم يمضِ على دخوله كبديل أكثر من 4 دقائق.

٢. طالب النادي التنبيه على حكام الدوري بالانتباه أكثر والتركيز أكثر خلال إدارة مباريات الدوري والتقليل من الأخطاء التحكيمية المؤثرة.

٣. أكد النادي أن الفريق عانى من الأخطاء التحكيمية الموسم الماضي وتمنى أن ينتهي هذا الكابوس سريعًا في هذا الموسم والذي آثر على الجميع.

والنادي سيقدم احتجاجًا رسميًا على حكم مباراة الظفرة والنصر عادل النقبي بسبب طرد لاعبه علي إبراهيم بدل منحه ضربة جزاء مستحقة لصالحه.#الظفرة_النصر pic.twitter.com/VKRUSMrgBq — نادي الظفرة الرياضي (@aldhafraclub_ae) ٢٧ أكتوبر، ٢٠١٧

١. الإحتجاج على الحكم عادل النقبي لمنحه اللاعب علي إبراهيم كرتين غير مستحقين خلال 8 دقائق وطرده وكان لم يمضي على دخوله كبديل أكثر من 4 دقائق — نادي الظفرة الرياضي (@aldhafraclub_ae) ٢٨ أكتوبر، ٢٠١٧

٢. طالب النادي التنبيه على حكام دورينا بالإنتباه أكثر والتركيز أكثر خلال إدارة مباريات الدوري والتقليل من الأخطاء التحكيمية المؤثرة. — نادي الظفرة الرياضي (@aldhafraclub_ae) ٢٨ أكتوبر، ٢٠١٧