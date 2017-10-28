الإمارات.. كشف تفاصيل إصابة إسماعيل مطر لاعب الوحدة (صور)

أعلن نادي الوحدة الإماراتي، اليوم السبت، خضوع لاعبه إسماعيل مطر للفحوص الطبية في مستشفى القرهود في مدينة دبي، عقب إصابته في مباراة شباب الأهلي دبي، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإماراتي.

وقال الوحدة من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “إن الفحوصات أثبتت إصابة إسماعيل مطر بشرخ في القدم اليسرى”.

ولم يحدد النادي الإماراتي مدة غياب اللاعب المخضرم، مشيرًا إلى أنه سينشر التفاصيل كافة في وقت لاحق.

وخرج إسماعيل مطر (24 عامًا) من المباراة في الدقيقة الـ30، بعد التحام قوي مع خميس إسماعيل لاعب شباب الأهلي دبي.

وفشل الفريقان في تسجيل الأهداف لتنتهي مباراة القمة بالتعادل السلبي، ما يرفع رصيد الوحدة إلى 13 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا، مقابل 11 لشباب الأهلي دبي في المركز الرابع.