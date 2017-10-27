الوحدة يهدر فرصة لاستعادة صدارة ترتيب الدوري الإماراتي بالتعادل مع شباب الأهلي دبي

أهدر نادي الوحدة فرصة استعادة صدارة ترتيب الدوري الإماراتي لكرة القدم، بتعادله السلبي مع مضيفه شباب الأهلي دبي، بينما تغلب النصر على عشرة لاعبين من الظفرة 2-1، اليوم الجمعة.

وكان يمكن للوحدة تصدر المسابقة في حال فوزه، إلا أنه رفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني متأخرًا بنقطة واحدة عن الوصل، ومتفوقًا بفارق الأهداف عن العين.

وتعادل شباب الأهلي دبي للمرة الثانية هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع متأخرًا بنقطتين عن الوحدة والعين.

على الجانب الآخر، تغلب النصر على عشرة لاعبين من الظفرة 2-1.

لعب الظفرة صاحب الأرض والجمهور بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 27، بعد طرد علي إبراهيم الحمادي عقب حصوله على الإنذار الثاني.

ولم ينتظر النصر سوى خمس دقائق بعد الطرد، ليسجل راشد عيسى الهدف الأول عندما لمس الكرة، ليحوّل تسديدة محمود خميس نحو المرمى إلى شباك زايد الحمادي حارس الظفرة.

وضاعف البرازيلي مارسيلو سيرينو دا سيلفا النتيجة في الدقيقة 78 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليسجل ثاني أهدافه في المسابقة.

وقلص العراقي مهند كرار النتيجة بركلة جزاء قبل النهاية بعشر دقائق، إثر عرقلة أحمد شامبيه حارس النصر للبديل سعيد الكثيري داخل منطقة الجزاء.

وكاد أن يحرز مارسيلو هدفه الثاني والثالث لفريقه قرب النهاية عندما انفرد بمرمى الظفرة لكن زايد الحمادي تصدى لمحاولته.

وهذا الفوز الثالث للنصر في ست مباريات، ليرفع رصيده إلى عشر نقاط في المركز الخامس مقابل ست نقاط للظفرة صاحب المركز الثامن.

مارسيلو دا سيلفا يضيف الهدف الثاني للنصر في شباك الظفرة#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/ckHgWlkpUy — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٧ أكتوبر، ٢٠١٧