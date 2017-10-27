مباراة الوحدة وشباب الأهلي دبي.. إصابة إسماعيل مطر وخميس إسماعيل يعتذر له (فيديو)

مباراة الوحدة وشباب الأهلي دبي.. إصابة إسماعيل مطر وخميس إسماعيل يعتذر له (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

تعرض اللاعب إسماعيل مطر، كابتن نادي الوحدة الإماراتي، للإصابة خلال مباراة فريقه أمام شباب الأهلي دبي، في قمة مباريات الجولة السادسة من دوري الخليج العربي.

وقام اللاعب خميس إسماعيل بالاعتذار لمطر، بعد أن تسبب في إصابته، وقَبِلَ كابتن الوحدة الاعتذار.

ويستقر الوحدة في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، وشباب الأهلي- دبي في المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً