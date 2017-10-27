مباراة الوحدة وشباب الأهلي دبي.. إصابة إسماعيل مطر وخميس إسماعيل يعتذر له (فيديو)

تعرض اللاعب إسماعيل مطر، كابتن نادي الوحدة الإماراتي، للإصابة خلال مباراة فريقه أمام شباب الأهلي دبي، في قمة مباريات الجولة السادسة من دوري الخليج العربي.

وقام اللاعب خميس إسماعيل بالاعتذار لمطر، بعد أن تسبب في إصابته، وقَبِلَ كابتن الوحدة الاعتذار.

خميس إسماعيل يعتذر لإسماعيل مطر بعد أن تسبب في إصابته

لقطة تجسد روح الأخوة الرياضية

#شباب_الأهلي_دبي vs #الوحدة pic.twitter.com/zHrG6pBL8l — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٧ أكتوبر، ٢٠١٧

ويستقر الوحدة في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، وشباب الأهلي- دبي في المركز الرابع برصيد 10 نقاط.