مباراة شباب الأهلي دبي والوحدة.. صراع روماني مثير بين كوزمين وريجيكامب

تتجه الأنظار اليوم الجمعة، لمتابعة اللقاء المرتقب بين شباب الأهلي دبي، وضيفه الوحدة في قمة مباريات الجولة السادسة للدوري الإماراتي لكرة القدم.

ويحتل شباب الأهلي دبي المركز الرابع برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، بينما يحتل الوحدة المركز الثالث برصيد 12 نقطة.

وتبدو المباراة بمثابة مواجهة خاصة بين الثنائي الروماني أورلايو كوزمين مدرب شباب الأهلي ومواطنه لورينت ريجيكامب مدرب الوحدة.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح الصراع الروماني بين ريجيكامب وكوزمين في لقاء شباب الأهلي دبي والوحدة.. فإلى السطور التالية:

.خبرات خليجية

يملك الثنائي خبرات في منطقة الخليج بشكل كبير خاصة أورلايو كوزمين الذي عمل مع عدة فرق كبرى بالخليج، على رأسها الهلال السعودي والعين الإماراتي ومنتخب السعودية والسد القطري بجانب تجاربه في رومانيا مع ستيوا بوخارست، وناسيونال بوخارست.

ويملك ريجيكامب أيضًا خبرات في المنطقة الخليجية بعد تجربته التي قضاها مع الهلال قبل سنوات إلى جانب قيادة الوحدة بخلاف أنه عمل مع عدة فرق رومانية على رأسها ستيوا بوخارست وسوناجوف.

تفوق تاريخي.

يتفوق فريق شباب الأهلي دبي تاريخيًا على الوحدة عندما كان مسمّاه القديم أهلي دبي، فالتاريخ كان لصالحه بشكل واضح.

وتشير أرقام آخر 10 مواجهات بين الأهلي والوحدة، في مختلف المسابقات (الدوري، كأس رئيس الدولة، كأس الخليج العربي)، تفوق “الفرسان الحمر” بشكل كاسح، حيث حقق الأهلي 6 انتصارات مقابل انتصار وحيد للوحدة و3 تعادلات.

ولم يفز الوحدة على الأهلي منذ 28 مايو 2011 حين تغلب الوحدة بثنائية محمد سلام وهوغو هندريكي.

واعترف كوزمين بهذا التفوق التاريخي، ولكنه أكد أن الأمر لن يؤثر على اللقاء بالدرجة التي يتصورها البعض فكل لقاء له ظروفه وتفاصيله.

.كوزمين وورقة ديوب

يراهن كوزمين على ورقة هجومية مهمة وهو السنغالي ماخيتي ديوب الذي يقدم مستويات رائعة وسجل 6 أهداف في مسابقة الدوري خلال 5 مباريات يحتل بها المركز الثاني في صراع الهدافين.

ويعتمد أهلي دبي على وجود كوزمين كمهاجم سريع وقناص ومحطة ويمثل قوة هجومية ومؤثرة في تشكيلة المدرب كوزمين الذي يعتمد أيضاً على دي سوسا وموسى سو إلى جانب خميس إسماعيل في وسط الملعب.

وأكد طارق مصطفى مدرب الفجيرة الإماراتي السابق لشبكة “إرم نيوز” أن كوزمين مدرب كبير ووجود ماكيتي ديوب إلى جانب موسى سو ودي سوسا في خط الهجوم يمثل معادلة صعبة على الوحدة.

وأضاف:”ديوب هو الورقة الأخطر في تشكيلة الأهلي بالفعل ورقابته بشكل صارم ستقلل كثيرًا من تأثيرًا الهجوم الأهلاوي”.

.ريجيكامب وسلاح تيغالي

يعتمد الوحدة مع مدربه ريجيكامب على قدرات هدافه الأرجنتيني سباستيان تيغالي الذي سجل 5 أهداف وقدّم مستويات رائعة مع الفريق.

ويبدو الوحدة فريقًا شرسًا هجوميًا مع تيغالي، ومراد باتنة، وإسماعيل مطر، والمجري دسوزدشاك، وهو ما يراه طارق مصطفى موضحًا أن الفريق يقدّم صورة رائعة هجوميًا مع وجود تيغالي المتألق.

وحذّر مصطفى من خطورة القادمين من الخلف، خاصة باتنة، ومطر، موضحًا أن الوحدة فريق لديه خبرات وقادر على تحقيق الفوز.