الإمارات.. نادي العين يستأنف قرار حرمانه من الرخصة الآسيوية

قدّمت أندية العين واتحاد كلباء وحتا وبني ياس، ودبا الفجيرة، طلبًا إلى لجنة الاستئناف، لإعادة النظر في قرار لجنة التراخيص الابتدائية، والتي حرمتها من الحصول على رخصة المحترفين، وبالتالي هددت فرصة الزعيم في المشاركة في دوري أبطال آسيا.

ومن المتوقع أن تعقد اللجنة التي يترأسها طلال الهاشمي، مدير إدارة الدعم الفني بمجلس أبوظبي الرياضي، اجتماعها خلال يومين، للفصل في نظر الطعون المقدمة من الأندية ،التي لم تحصل على رخص المحترفين، ومراجعتها وفقًا للوائح.

وكانت لجنة التراخيص قررت الأسبوع الماضي، منح الرخصة لدورة 2017/2018 لـ5 أندية، بعد استكمالها جميع شروط ومتطلبات نظام تراخيص الأندية الآسيوية، وهي الظفرة والنصر والوصل والإمارات والشارقة.

بينما رفضت منحها للعين وبني ياس ودبا الفجيرة واتحاد كلباء وحتا، لعدم استيفاء بعض المعايير الخاصة بنظام التراخيص الآسيوية، كما قررت اللجنة استبعاد ملف نادي شباب الأهلي دبي حسب لوائح تراخيص الأندية الآسيوية، لعدم استيفاء شروط نظام التراخيص، بعد قرار دمج الأندية الثلاثة معًا، كما قررت اللجنة منح الترخيص المشروط للجزيرة والوحدة.

ولم يتم تحديد اسم الفريق الذي يشارك في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا، والذي كان محجوزًا للأهلي، قبل أن يتم دمجه مع الشباب ودبي، ومن ثم أصبح البديل هو العين؛ إلا أن قرار لجنة التراخيص، بعدم منح النادي رخصة المحترفين، أصبح يقف في طريق مشاركة “البنفسج” القارية، حيث ينتظر قرار لجنة الاستئناف، وفي حالة عدم إنصاف العين يكون النصر “البديل” لأنه حل في ترتيب الموسم الماضي بعد العين مباشرة، ولم تخاطب لجنة دوري المحترفين، نادي النصر مباشرة للمشاركة في النسخة المقبلة حتى الآن، إلا بعد اتضاح الصورة بشأن طلب العين، سواء بقبول الاستئناف ومنحه الرخصة، أو برفض الطعن وتأييد حكم لجنة التراخيص الابتدائية.

وهناك فرصة أمام الظفرة للمشاركة، في حالة واحدة، وهي رفض طعن العين، واعتذار النصر عن عدم المشاركة، حيث تسمح لوائح الآسيوي بمشاركة الفريق حتى المركز السابع عن الموسم الماضي، ولكن ليس صاحب الترتيب الثامن، الذي لا يحق له المشاركة بأي حال.