الإمارات.. الموافقة على نقل مباراة النصر والوصل إلى استاد راشد

أعلن نادي النصر الإماراتي، اليوم الخميس، موافقة لجنة دوري المحترفين الإماراتية، على نقل مباراته أمام الوصل في الجولة السابعة من الدوري إلى ملعب راشد في نادي شباب الأهلي دبي

ونشر الوصل بيانًا على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أعلن من خلاله الموافقة على طلبه بنقل مبارياته أمام الوصل إلى استاد راشد.

وتأتي رغبة النصر بنقل مباراته لعدم جاهزية ملعبه بشكل كامل لاستضافة المباريات.

وأعلن النادي الإماراتي أن طاقة الاستاد الاستيعابية لملعبه تصل إلى 15 ألف متفرج، وأرضيته قريبة من المدرجات لتمكين الجمهور من مشاهدة فريدة للمباريات.

ويعد “ستاد آل مكتوم” أحد الملاعب الثمانية التي ستستضيف نهائيات كأس آسيا التي تقام في الإمارات من 5 يناير، إلى 1 فبراير 2019.

يشار إلى أن النصر يحتل المركز السادس على لائحة ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 7 نقاط، مقابل 14 نقطة للوصل في الصدارة، لكن الأخير لعب مباريات أكثر.