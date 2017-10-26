الاتحاد الإماراتي يُطلق “مبادرة الأمل” لتكوين منتخب قوي

يخطط الاتحاد الإماراتي لكرة القدم لانتقاء 24 لاعبًا من بين الأفضل على الساحة المحلية، من أجل أن يكونوا نواة المستقبل لمنتخب الشباب.

واستعرضت فكرة “مبادرة الأمل” لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، التي تعتمد على المتابعة المكثفة لمسابقة دوري الشباب تحت 18 عامًا، بدرجتيه في أندية الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى وعددهم 24 ناديًا.

ويقوم بالمتابعة مدربو الأندية في المسابقتين، بالإضافة إلى مدربي المراكز التدريبية التابعة لاتحاد الكرة، لاختيار أفضل لاعب في كل مركز واللاعب الاحتياطي له، ومن ثم اختيار أفضل 24 لاعبًا في الكرة الإماراتية، ويكون هؤلاء نواة المستقبل لمنتخب الشباب لهذه المرحلة.

ورفعت اللجنة توصية إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة، بشأن تطبيق اللائحة الاسترشادية الخاصة بلجنة دوري المحترفين، لتطبيقها والعمل بها في بطولة كأس رئيس الدولة.