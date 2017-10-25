كوزمين: مباراة شباب الأهلي دبي والوحدة بالدوري الإماراتي “صعبة للغاية”

يرى الروماني أولاريو كوزمين، مدرب فريق شباب الأهلي دبي، أن مباراته القادمة في المرحلة السادسة ببطولة الدوري الإماراتي لكرة القدم أمام ضيفه الوحدة بعد غد الجمعة ستكون لها العديد من الحسابات.

وقال كوزمين، في المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة “مباراة الوحدة صعبة جداً ومهمة للطرفين، وأعلم أننا سنواجه فريقا يلعب كرة جميلة، ويحاول فرض طريقة لعبه، وهذا النوع من المباريات يجب أن نكون في كامل تركيزنا، وهو ما تحدثت فيه مع اللاعبين خلال التدريبات الأخيرة”.

وتابع:” شباب الأهلي دبي أصبح أكثر قوة، والمستوى في تصاعد مستمر من مباراة لأخرى، ونركز على لقاء الوحدة، لأننا نعلم جيداً أنه تنتظرنا مباراة صعبة، والمعلومة التاريخية التي يتحدثون عنها بأن الوحدة لم يفز عليّ لم أكن أعلمها، ولكنني أؤكد أن كل مباراة لها اختلاف عن الأخرى، وأدرك مدى خطورة وقوة فريق الوحدة حاليا”.

وأضاف:” الوحدة يمتلك خط هجوم جيدا، والدليل ما يقدمه هذا الموسم من مستوى ولديه مجموعة متميزة من اللاعبين بشكل عام، وعندما تلعب أمام فرق تؤدي بطريقة دفاعية، لابد أن يتأثر مستواك، والحل هنا يكمن بالتسجيل المبكر، وهو ما لم نوفق فيه أمام الشارقة، ولكن الوضع أمام الوحدة سيكون مختلفا وستكون المباراة بشكل عام قوية”.

يذكر أن شباب الأهلي دبي يحتل حاليا المركز الرابع برصيد 10 نقاط، في حين يأتي فريق الوحدة في المركز الثاني برصيد 12 نقطة.