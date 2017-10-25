نادي الشارقة الإماراتي يعتمد مسمياته الجماهيرية

أعلن نادي الشارقة الإماراتي اعتماد المسميات الجديدة الخاصة به رسميًا بعد أن تداول عدد من الجماهير الشرقاوية العديد من المسميات خلال الفترة الماضية.

وقال النادي في حسابه عبر تويتر: “اعتماد المسميات الخاصة بنادي الشارقة لكرة القدم (الملك الشرقـاوي – الكوماندوز الملكي) على أن يبقى الوسم الرسمي للجماهير(#خلف_الملك_أوفى_جمهور)”.

وكان الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قد أعلن في وقت سابق دمج أندية الشارقة والشعب تحت مسمى نادٍ واحدٍ نادي الشارقة الرياضي.

إعتماد المسميات الخاصةبنادي الشارقة لكرة القدم"الملك الشرجـاوي – الكوماندوز الملكي" على أن يبقى الوسم الرسمي للجماهير #خلف_الملك_أوفى_جمهور — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) October 24, 2017

ورفعت جماهير الشارقة في الجولة الخامسة من دوري المحترفين الإماراتي لافته الكوماندوز الملكي، حيث لاقت ترحيبًا كبيرًا من الجماهير.

ويعتبر مسمى الملك الشرقاوي هو اسم نادي الشارقة قبل دمجه مع الشعب خلال الفترة الماضية، كما أن مسمى الكوماندوز هو مسمى نادي الشعب السابق.

يذكر أن نادي الشارقة يستعد لمواجهة العين في الجولة السادسة من الدوري الإماراتي والتي تنطلق، غدًا الخميس.