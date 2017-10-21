شباب الأهلي دبي يهدر نقطتين ثمينتين بتعادله أمام الشارقة في الدوري الإماراتي

أهدر فريق شباب الأهلي دبي نقطتين ثمينتين في مشواره بالدوري الإماراتي، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي أمام الشارقة، اليوم السبت، في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري والتي شهدت فوز العين على الإماراتي 2 / صفر.

وفشل فريقا شباب الأهلي دبي والشارقة في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

صور || مباراة #شباب_الأهلي و الشارقة – دوري الخليج العربي pic.twitter.com/J5TTlHLrPW — نادي شباب الأهلي دبي (@alahlicclub) October 21, 2017

ورفع شباب الأهلي دبي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الرابع، كما رفع الشارقة رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني عشر الأخير.