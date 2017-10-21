شباب الأهلي دبي يهدر نقطتين ثمينتين بتعادله أمام الشارقة في الدوري الإماراتي

شباب الأهلي دبي يهدر نقطتين ثمينتين بتعادله أمام الشارقة في الدوري الإماراتي

المصدر: د ب أ

أهدر فريق شباب الأهلي دبي نقطتين ثمينتين في مشواره بالدوري الإماراتي، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي أمام الشارقة، اليوم السبت، في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري والتي شهدت فوز العين على الإماراتي 2 / صفر.

وفشل فريقا شباب الأهلي دبي والشارقة في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع شباب الأهلي دبي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الرابع، كما رفع الشارقة رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني عشر الأخير.

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