العين يفوز على الإمارات ويحافظ على سجله خاليًا من الهزائم في الدوري الإماراتي

حافظ العين على سجله خاليا من الهزائم في الدوري الإماراتي هذا الموسم بتغلبه على مضيفه الإمارات 2 / صفر، اليوم السبت، في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

وسجل هدفي العين ريان يسلم محمد في الدقيقة 39 وكايو فيرنانديز في الدقيقة 88.

وانفرد العين بصدارة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقه الوحدة، فيما توقف رصيد الإمارات عند أربع نقاط في المركز التاسع.

يذكر أن هذا الفوز هو الرابع للعين هذا الموسم مقابل التعادل في مباراة، فيما تعد هذه الخسارة هي الثالثة للإمارات مقابل الفوز في مباراة والتعادل في مثلها.