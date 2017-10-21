جمهور الشارقة يوجه رسالة ساخرة لشباب الأهلي دبي قبل مواجهة الفريقين (صورة)

استبقت جماهير نادي الشارقة الإماراتي مواجهة فريقها لشباب الأهلي دبي، مساء اليوم السبت، في ختام الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي، وقامت برفع لافتة ساخرة في المدرجات.

وحملت اللافتة عبارة “حتى الديك يرتدي تاجًا، هذا لا يعني بأنه ملك”، وقامت الجماهير بوضع صورة أسد في منتصف اللافتة يرتدي تاجًا.

ووفقًا لما ذكره العديد من جماهير الشارقة، فإن هذه اللافتة تأتي ردًا على لافتة سابقة رفعها جمهور شباب الأهلي في مدرجاتهم كانت تحمل عبارة “الزعيم الملكي”، حيث وضع الفريق نجمتين على شعار النادي بقمصان اللاعبين، حيث ظهروا للمرة الأولى في الجولة الأولى من مسابقة دوري المحترفين الإماراتي بهذا الشعار.

رسالة جمهور الشارقة اليوم ضد فريق شباب الاهلي. ???? pic.twitter.com/PXEePGrPMA — UAE News Sport (@action_news) October 21, 2017

وتمثل النجمتان حصول النادي على 10 ألقاب لمسابقة الدوري، حيث حصل الأهلي بمسماه القديم على 7 ألقاب والشباب على 3.

وكانت لجنة دوري المحترفين قد قررت وضع نجمة على قميص الفريق الحاصل على لقب المسابقة 5 مرات، قبل أن يرفض الفيفا الاعتراف بالأمر، كما قرر مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم تشكيل فريق عمل، يضم متخصصين من الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة واتحاد الكرة ولجنة دوري المحترفين، من أجل رفع توصية خاصة بآلية اعتماد البطولات الخاصة بالأندية.

مب اي حد يجلد قال انا جلاد ❤️❤️ pic.twitter.com/M0zn9rflsN — عُمر البلوشي | (@Its_Ahlawwy) October 21, 2017

وحصل الشارقة، الذي يلقب بـ”الملك”، على نقطة واحدة من تعادله مع النصر في الجولة الأولى، في حين تلقى ثلاث هزائم متتالية، آخرها على يد حتا 3-2 في الجولة الماضية.

في المقابل، لم يخسر شباب الأهلي إلا مرة واحدة حتى الآن، ويخطط بدوره في استمرار تفوقه الكبير على الشارقة خلال المواسم الأخيرة، ورفع رصيده إلى 12 نقطة، وتقليص الفارق بينه وبين فرق الصدارة.

ويخوض شباب الأهلي المباراة بروح معنوية مرتفعة بعدما حقق فوزًا كبيرًا في الجولة الماضية على فريق الإمارات بأربعة أهداف نظيفة.