ريو فيرديناند: الكرة الإماراتية يجب أن تستفيد من تجربة آيسلندا (فيديو)

قال المدافع الإنجليزي المعتزل ريو فيرديناند إن الكرة الإماراتية يمكن أن تستفيد من تجربة المنتخب الآيسلندي الذي أخذ يتألق خلال السنوات الأخيرة.

وشارك منتخب آيسلندا في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) في فرنسا لأول مرة في تاريخه، وصعد إلى دور الـ 16، ثم ضمن مقعدًا في كأس العالم 2018 في روسيا.

وعلى هامش مشاركته في مبادرة تحدي دبي للرياضة قال مدافع المنتخب الإنجليزي ومانشستر يونايتد السابق إنه يمكن لكرة القدم الإماراتية أن تستفيد من تجربة آيسلندا، لتحقيق الإنجازات والتقدم، خاصة تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم.

وفشل المنتخب الإماراتي في التأهل إلى كأس العالم بعد أن احتل المركز الرابع في المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018.

وأشاد فيرديناند (38 عامًا) في دبي التي زارها عدة مرات، إذ قال إن كل شيء فيها هو من الدرجة الأولى.

وفتح فيرديناند الباب أمام العمل مستقبلًا في الإمارات قائلًا: “أواصل العمل من أجل الحصول على الشارة التدريبية”.

وعن تدريب منتخب الإمارات ضحك فيرديناند، وقال: “أنت لا تعرف أبدًا ما يمكن أن يحدث، في الوقت الحالي وقتي في مكان آخر، ربما بعد عامين”.

وعن الدوري الإنجليزي توقع فيرديناند أن ينجح فريقه السابق مانشستر يونايتد في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وخلال 12 عامًا لعبها مع مانشستر يونايتد فاز فيرديناند بـ 6 ألقاب في الدوري الإنجليزي ولقب في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى العديد من الإنجازات والنجاحات الأخرى.