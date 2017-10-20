مباراة الجزيرة والوصل.. هل يصحح تين كات المسار أمام أروابارينا؟

يتابع عشاق الكرة الإماراتية المواجهة المثيرة بين الجزيرة والوصل، مساء الجمعة، في الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي.

ويحتل فريق الجزيرة حامل لقب الدوري المركز التاسع برصيد 4 نقاط بعد مرور 4 جولات من بين 12 فريقاً بالدوري بينما يحتل الوصل المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

ويبقى لقاء الجزيرة والوصل بمثابة اختبار لتصحيح المسار من جانب المدرب الهولندي “هانك تين كات” المدير الفني لعملاق أبوظبي، أو استعادة الصدارة من جانب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني للوصل.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح المواجهة الكروية المثيرة بين الجزيرة والوصل، فإلى السطور المقبلة:

.الوصل وكسر تفوق الجزيرة

يتفوق فريق الجزيرة في مواجهاته الأخيرة ضد الوصل بشكل واضح بدليل أن الفريق القادم من دبي لم يحقق الفوز على الجزيرة.

ولم يفز الوصل في آخر 4 لقاءات أمام نظيره الجزيرة ، وكان آخر فوز حققه الوصل يوم 21 أغسطس 2015 أي قبل 26 شهرًا كاملة، وبالتالي فالمواجهة بين الفريقين تبدو صعبة وقوية.

.بداية هزيلة للجزيرة

قدم الجزيرة بداية هزيلة في مسابقة الدوري صدمت عشاق الفريق الذين كانوا يمنون النفس بتحقيق الانتصارات في الجولات الأولى، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن.

وتأثر الجزيرة بالغيابات والإصابات التي تضرب الفريق منذ انطلاقة الموسم بإصابة الدوليين علي مبخوت، وصانع الألعاب خلفان مبارك في التدريبات واحتمالية عدم مشاركتهما أمام الوصل، بجانب الهداف أحمد خليل، والفرنسي لاسانا ديارا.

وقال الهولندي “تين كات” مدرب الفريق إن التراجع الكبير للفريق أمر طبيعي بسبب كثرة الإصابات، موضحًا أن تعرض خلفان ومبخوت للإصابات دليل على سوء الحظ الذي يعاني منه الفريق في ظل غياب أحمد خليل، محمد فوزي، أحمد العطاس، ولاسانا ديارا.

الوصل وعودة الصدارة.

يبقى الوصل متسلحاً بطموح استعادة الصدارة بكل قوة، من خلال الفوز على الجزيرة.

ويعول الفريق الإماراتي على قدرات مديره الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا الذي يتميز بالأسلوب التكتيكي، والقدرات الفردية التي نجح الفريق في توظيفها بشكل رائع.

وأكد الكاتب الصحفي عصام سالم، المتخصص في شؤون الكرة الإماراتية ، لشبكة “إرم نيوز” أن لدى الوصل طموحًا مختلفًا هذا الموسم بعدما صنع المدرب الأرجنتيني أروابارينا فريقًا قويًا، ولكن الجزيرة يبقى منافسًا صعبًا حتى وإن أنهكته الغيابات.

وأضاف:”اعتقادي أن المباراة ستحسم من خلال المهارات الفردية في ظل أداء جماعي متوقع وصراع تكتيكي مثير بين تين كات، وأروابارينا”.

رومارينهو ضد فابيو ليما.

ويعول الوصل على قدرات نجمه البرازيلي فابيو ليما هداف الفريق الذي سجل هذا الموسم 6 أهداف وقدم مستويات طيبة، ويعد أحد نجوم الموسم الحالي.

ويعتمد الجزيرة على البرازيلي الآخر رومارينهو القادم من الدوري القطري والذي سجل هدفين ويراهن عليه عشاق الجزيرة في غياب خليل واحتمالية عدم مشاركة مبخوت.